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Эксперты назвали 10 популярных причин разводов

Известный американский ученый и писатель Бартон Голдсмит назвал 10 популярных причин множества разводов. В зарубежном источнике опубликованы материалы нужного содержания.
Эксперты назвали 10 популярных причин разводов

Одной из главных причин разводов является ужасное поведение одного из супругов. В большинстве случаев это касается молодых пар. К списку относится употребление наркотиков, спиртного и другие факторы.
Предательство стоит на 2-м месте, так как не все отношения между мужем и женой подлежат восстановлению. Очень сложно вернуть все на свои места.
Необоснованные крики и ссоры также негативно сказываются на семейных отношениях. Человек чувствует себя отвергнутым и брошенным из-за отсутствия поддержки. Данный фактор работает не в пользу сохранения брака.
Советы плохих друзей и недовольных родственников только мешают развитию и укреплению отношений.
Можно любить, но никак не проявлять своих чувств к любимому человеку. Эта ошибка значительно отдаляет супругов друг от друга. В такие моменты один из них ищет утешения на стороне.
Постоянная ложь тоже не спасает брак, а лишь заставляет людей разочаровываться друг в друге. В этом случае теряется доверие.
По статистике, финансовые трудности составляют более 30% разводов. Упрямство и нежелание уступать разрушает любой брак. Нехватка общения также приводит к отдалению.



 
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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 07:30

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