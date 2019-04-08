Эксперты назвали 10 популярных причин разводов





Одной из главных причин разводов является ужасное поведение одного из супругов. В большинстве случаев это касается молодых пар. К списку относится употребление наркотиков, спиртного и другие факторы.Предательство стоит на 2-м месте, так как не все отношения между мужем и женой подлежат восстановлению. Очень сложно вернуть все на свои места.Необоснованные крики и ссоры также негативно сказываются на семейных отношениях. Человек чувствует себя отвергнутым и брошенным из-за отсутствия поддержки. Данный фактор работает не в пользу сохранения брака.Советы плохих друзей и недовольных родственников только мешают развитию и укреплению отношений.Можно любить, но никак не проявлять своих чувств к любимому человеку. Эта ошибка значительно отдаляет супругов друг от друга. В такие моменты один из них ищет утешения на стороне.Постоянная ложь тоже не спасает брак, а лишь заставляет людей разочаровываться друг в друге. В этом случае теряется доверие.По статистике, финансовые трудности составляют более 30% разводов. Упрямство и нежелание уступать разрушает любой брак. Нехватка общения также приводит к отдалению.