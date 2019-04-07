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Актриса Алла Демидов была госпитализирована в клинику

Агентство “Москва” сообщило о госпитализации актрисы Аллы Демидовой. Представители звезды проинформировали СМИ о переносе спектакля “Ахматова. Поэма без героя” с ее участием на 22 июня.
Актриса Алла Демидов была госпитализирована в клинику

Демидова родилась в 1936 году и является жительницей Москвы. После окончания МГУ, где будущая артистка училась на экономическом факультете, она стала студенткой Щукинского училища. Педагогом знаменитости была Анна Орочко, а дальше актриса работала в театре на Таганке.

После создания своего театра “А” она решила сотрудничать с Теодоросом Терзопулосом, а также запомнилась зрителям благодаря ролям в фильмах “Стакан воды”, “Чайка” и других. Пока неизвестно о состоянии здоровья Аллы Демидовой.



 
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Культура
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:07

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