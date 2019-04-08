Армия США продемонстрировала, как будет использовать очки с объективом HoloLens 2





Армия Соединенных Штатов Америки провела тренировку с очками дополнительной реальности. Солдаты теперь могут видеть даже в темноте благодаря тепловизору. Устройство предоставляет информацию о взгляде пользователя и сердечном ритме. Оно способно обучать бойцов способам постановки цели или расчистки помещений.Однако HoloLens 2 еще слишком больших размеров для нынешних шлемов. Командир сообщил, что надеется на разработку очков стандартных размеров. Заместитель министра армии высказался, что армия сможет использовать данную технологию через 3-4 года, а сами военнослужащие сравнили такую тренировку с игрой Call of Dutу.