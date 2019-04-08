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Армия США продемонстрировала, как будет использовать очки с объективом HoloLens 2

Армия США впервые продемонстрировала использование интегрированной системы визуального дополнения. Для обучения и оказания боевой помощи будет использован объектив HoloLens 2.
Армия США продемонстрировала, как будет использовать очки с объективом HoloLens 2

Армия Соединенных Штатов Америки провела тренировку с очками дополнительной реальности. Солдаты теперь могут видеть даже в темноте благодаря тепловизору. Устройство предоставляет информацию о взгляде пользователя и сердечном ритме. Оно способно обучать бойцов способам постановки цели или расчистки помещений.

Однако HoloLens 2 еще слишком больших размеров для нынешних шлемов. Командир сообщил, что надеется на разработку очков стандартных размеров. Заместитель министра армии высказался, что армия сможет использовать данную технологию через 3-4 года, а сами военнослужащие сравнили такую тренировку с игрой Call of Dutу.



 
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Технологии
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 06:00

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