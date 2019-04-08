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Использование солнцезащитного крема способствует улучшению здоровья кровеносных сосудов – Ученые

Американские ученые считают, что применение солнцезащитного крема способствует улучшению здоровья кровеносных сосудов. К такому заключению специалисты пришли после проведенного исследования.
Использование солнцезащитного крема способствует улучшению здоровья кровеносных сосудов – Ученые

Эксперты выяснили, что солнцезащитный крем оберегает кровеносные сосуды кожи от негативного влияния ультрафиолета.
Данный вид излучения способствует развитию рака кожи, а также ее раннему старению. Более того, ученые узнали, что УФИ содействует уменьшению расширения кровеносных сосудов кожи с помощью снижения количества оксида азота. Этот состав очень важен для здоровья кровеносных сосудов.
Американские ученые детально изучали вопрос влияния УФИ с потом или солнцезащитным средством на умение оксида азота активизировать увеличение сосудов.
После проведенных исследований эксперты рекомендуют людям, проводящим время на улице, пользоваться солнцезащитным кремом. Его полезные действия доказаны специалистами. Средство защищает от понижения сосудистой функции, а также онкологии.



 
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Наука
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 07:00

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