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Звезда «Гладиатора» Рассел Кроу отмечает 55-летие

Рассел Кроу, известный голливудский актер, 7 апреля отмечает 55-летие. В фильмографии знаменитости более сотни картин и ролей, оставивших свой след в кинематографе.
Звезда «Гладиатора» Рассел Кроу отмечает 55-летие

Кроу родился в Новой Зеландии, а вырос на просторах Австралии. В молодости знаменитость увлекался рок-музыкой, снимался в сериалах. Он собирался поступать в Национальный институт драматического искусства в Сиднее, однако из-за совета «не тратить время зря» отказался от затеи. Первую серьезную роль актер получил в картине «Перекресток» (1990). Спустя два года он снялся в «Бритоголовых», получив награду национальной кинопремии.

Успеха в карьере Кроу добился в США. Актера забросали предложениями голливудские продюсеры. В историю кинематографии навсегда вошли роли звезды в «Играх разума», «Ное», «Славных парнях», «Отверженных» и других фильмах. Знаковым для знаменитости стал «Гладиатор» - за игру в ленте он получил «Оскара» в качестве «лучшего актера».

55-летний Кроу до сих пор остается востребованным в кино. Звезда Голливуда имеет двоих детей - 15-летнего Чарльза и 12-летнего Теннисона, рожденных в браке с Даниэль Спенсер.



 
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Культура
Добавил: Ева Вит Сегодня, 21:00

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