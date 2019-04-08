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В Сети появились изображения концепта «самого универсального смартфона в мире»

В Сети появились изображения концепта «самого универсального смартфона в мире». Их опубликовал инсайдер, ник которого Ice Univerce.
В Сети появились изображения концепта «самого универсального смартфона в мире»

Девайс получил несколько прогрессивных решений. Доступны разные вариации расположения передней камеры. В нынешнее время некоторые производители предпочитают делать каплевидные вырезы и отверстия в дисплее. Владелец новинки получит доступ к основной камере после сдвига верхней панели. Есть вариация с модулем компактного размера, который выдвигается сверху или сбоку устройства. На мировом рынке присутствуют телефоны с вращающейся камерой, сканером глазного яблока и модулем ToF.

Относительно технических характеристик, специалист указывает на ультразвуковой, оптический и емкостный дактилоскоп. Некоторые устройства имеют аппаратную клавиатуру QWERTY.

Инсайдер пришел к выводу, что для возрастания продаж, компании разрабатывают смартфоны необычного строения. Среди них есть и универсальные девайсы.



 
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Технологии
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 05:00

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