Мир вокруг человека является обычной иллюзией - Ученые





Эту теорию озвучил раньше Бернардо Каструпа, после чего шотландские физики провели квантовый эксперимент, доказавший правдивость слов коллеги. Оказалось, что два человека могут наблюдать и переживать идентичное событие по-разному, а понятие физической материи существуют лишь потому, что люди воспринимают ее, как массовую галлюцинацию.Потому они ошибочно пытаются объяснить любые взаимоотношения между объектами, вот только это возможно только благодаря математическому подходу. Многие светила науки считают данную гипотезу немного странной, хотя готовы признать, что человечество является лишь частью симуляции, а окружающий мир – матрицей, где за основу взята информационная модель.