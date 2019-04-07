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Стержаков пожаловался на не утвердившего его на роль в «Сватах» Зеленского

Владимир Стержаков в эфире ток-шоу «Привет, Андрей» рассказал, как познакомился с Владимиром Зеленским, ныне претендующим на пост президента Украины. Российский актер мечтал сыграть в «Сватах» одну из главных ролей, но руководитель «Квартала-95» его не утвердил.
Стержаков пожаловался на не утвердившего его на роль в «Сватах» Зеленского

Стержаков признался, он долго готовился к кастингу. Во время встречи с Зеленским актер так переволновался, что ему не хватало воздуха. Знаменитость, получив отказ, чувствовал себя студентом, провалившим экзамен. Стержаков теперь шутит, мол, после такого провала у него с руководителем «Квартала-95» «свои счеты».
Стержаков пожаловался на не утвердившего его на роль в «Сватах» Зеленского

Звезда российских сериалов с уважением относится к Зеленскому, который не боится критиковать любого высокопоставленного чиновника. У кандидата на пост украинского президента, не сомневается Стержаков, имеется патриотическое тщеславие. В случае победы шоумену потребуется команда единомышленников, чтобы «определить, кто друг, а кто враг».



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 20:49

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