Стержаков пожаловался на не утвердившего его на роль в «Сватах» Зеленского
Владимир Стержаков в эфире ток-шоу «Привет, Андрей» рассказал, как познакомился с Владимиром Зеленским, ныне претендующим на пост президента Украины. Российский актер мечтал сыграть в «Сватах» одну из главных ролей, но руководитель «Квартала-95» его не утвердил.
Стержаков признался, он долго готовился к кастингу. Во время встречи с Зеленским актер так переволновался, что ему не хватало воздуха. Знаменитость, получив отказ, чувствовал себя студентом, провалившим экзамен. Стержаков теперь шутит, мол, после такого провала у него с руководителем «Квартала-95» «свои счеты».
Звезда российских сериалов с уважением относится к Зеленскому, который не боится критиковать любого высокопоставленного чиновника. У кандидата на пост украинского президента, не сомневается Стержаков, имеется патриотическое тщеславие. В случае победы шоумену потребуется команда единомышленников, чтобы «определить, кто друг, а кто враг».
Стержаков признался, он долго готовился к кастингу. Во время встречи с Зеленским актер так переволновался, что ему не хватало воздуха. Знаменитость, получив отказ, чувствовал себя студентом, провалившим экзамен. Стержаков теперь шутит, мол, после такого провала у него с руководителем «Квартала-95» «свои счеты».
Звезда российских сериалов с уважением относится к Зеленскому, который не боится критиковать любого высокопоставленного чиновника. У кандидата на пост украинского президента, не сомневается Стержаков, имеется патриотическое тщеславие. В случае победы шоумену потребуется команда единомышленников, чтобы «определить, кто друг, а кто враг».
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 20:49