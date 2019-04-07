Дмитрий Нагиев примерил образ «стильного бродяги»

Внимание поклонников больше всего привлекли «грязного» оттенка джинсы с огромными заплатами на дырах. В подписи к фото Нагиев поделился мыслями по поводу своего способа ведения Instagram-аккаунта. Телеведущий пожаловался, мол, который год он «качает» свои фото, но никак не может «накачать», и уже заслужил прозвище «инстаграмный насос».Фолловеры успокоили Нагиева, отметив, ему не стоит переживать - с аккаунтом у него все нормально, однако посоветовали пересмотреть свой гардероб, пошутив, что он совсем «обносился», раз приходится гулять по городу в образе «стильного бродяги». Некоторые фанаты посетовали, что скоро станет невозможно отличить звезд от бомжей.