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Дмитрий Нагиев примерил образ «стильного бродяги»

Дмитрий Нагиев примерил на себя образ «стильного бродяги» и прогулялся в таком виде по городским улицам. Снимок актера, облаченного в мешковатую одежду, появился в его личном Instagram-микроблоге.
Дмитрий Нагиев примерил образ «стильного бродяги»

Внимание поклонников больше всего привлекли «грязного» оттенка джинсы с огромными заплатами на дырах. В подписи к фото Нагиев поделился мыслями по поводу своего способа ведения Instagram-аккаунта. Телеведущий пожаловался, мол, который год он «качает» свои фото, но никак не может «накачать», и уже заслужил прозвище «инстаграмный насос».

Фолловеры успокоили Нагиева, отметив, ему не стоит переживать - с аккаунтом у него все нормально, однако посоветовали пересмотреть свой гардероб, пошутив, что он совсем «обносился», раз приходится гулять по городу в образе «стильного бродяги». Некоторые фанаты посетовали, что скоро станет невозможно отличить звезд от бомжей.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 20:39

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