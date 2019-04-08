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Специалисты порекомендовали родителям аргументы для детей, чтобы предотвратить их тягу к спиртным напиткам

Специалисты из Америки дали рекомендации, какие аргументы родителям нужно привести детям, чтобы предотвратить их тягу к спиртным напиткам. Они считают, что открытый диалог поможет подросткам вовремя обратиться за помощью.
Специалисты порекомендовали родителям аргументы для детей, чтобы предотвратить их тягу к спиртным напиткам

Первым в списке аргументов отказа от спиртного стало то, что люди в состоянии алкогольного опьянения не чувствуют меры. Часто это приводит к серьезным последствиям из-за принятия неправильных решений. Жертвами грабежа, нападения или насилия в трезвом состоянии становятся реже. Множество аварий происходит по вине водителей, употребивших алкоголь. Беспорядочные половые связи также вошли в данный перечень.

Относительно влияния на организм человека, спиртные напитки могут привести к целому ряду болезней и даже спровоцировать преждевременную смерть. Эта пагубная привычка способствует получению травм в результате несчастных случаев.
Специалисты утверждают, что родители должны объяснить ребенку разницу между злоупотреблением алкоголя и умеренным употреблением. Очень важно понимать, что любые оправдания - это желание снять с себя вину.



 
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Общество
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 01:00

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