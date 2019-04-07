Аркадий Укупник рассказал о концерте Зеленского в Юрмале на шоу “Привет, Андрей”





Событие произошло несколько лет назад, но оно вызвало ажиотаж у поклонников артиста. Тогда многие жители Украины приехали сюда, чтобы поддержать своего кумира, после чего заинтригованный таким зрелищем Аркадий Укупник решил тоже попасть на концерт коллеги. Он был в восторге от выступления Зеленского, который не стеснялся критиковать даже главу своей страны.Знаменитость назвал программу крутой и нереальной, хотя уже тогда подумал, что актер может принять участие в выборах. Он также был приглашен в “Квартал-95”, получив огромное удовольствие от съемок. Кроме того, Укупник восхищен тембром голоса Зеленского, шутливо отметив, что ему не придется завоевывать внимание миллионов женщин.