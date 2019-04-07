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Аркадий Укупник рассказал о концерте Зеленского в Юрмале на шоу “Привет, Андрей”

Аркадий Укупник стал гостем шоу “Привет, Андрей”. Там музыкант рассказал о концерте Владимира Зеленского в Юрмале, отметив, что сам часто приезжает в этот очаровательный город.
Аркадий Укупник рассказал о концерте Зеленского в Юрмале на шоу “Привет, Андрей”

Событие произошло несколько лет назад, но оно вызвало ажиотаж у поклонников артиста. Тогда многие жители Украины приехали сюда, чтобы поддержать своего кумира, после чего заинтригованный таким зрелищем Аркадий Укупник решил тоже попасть на концерт коллеги. Он был в восторге от выступления Зеленского, который не стеснялся критиковать даже главу своей страны.
Аркадий Укупник рассказал о концерте Зеленского в Юрмале на шоу “Привет, Андрей”

Знаменитость назвал программу крутой и нереальной, хотя уже тогда подумал, что актер может принять участие в выборах. Он также был приглашен в “Квартал-95”, получив огромное удовольствие от съемок. Кроме того, Укупник восхищен тембром голоса Зеленского, шутливо отметив, что ему не придется завоевывать внимание миллионов женщин.



 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:25

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