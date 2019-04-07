Аркадий Укупник рассказал о концерте Зеленского в Юрмале на шоу “Привет, Андрей”
Аркадий Укупник стал гостем шоу “Привет, Андрей”. Там музыкант рассказал о концерте Владимира Зеленского в Юрмале, отметив, что сам часто приезжает в этот очаровательный город.
Событие произошло несколько лет назад, но оно вызвало ажиотаж у поклонников артиста. Тогда многие жители Украины приехали сюда, чтобы поддержать своего кумира, после чего заинтригованный таким зрелищем Аркадий Укупник решил тоже попасть на концерт коллеги. Он был в восторге от выступления Зеленского, который не стеснялся критиковать даже главу своей страны.
Знаменитость назвал программу крутой и нереальной, хотя уже тогда подумал, что актер может принять участие в выборах. Он также был приглашен в “Квартал-95”, получив огромное удовольствие от съемок. Кроме того, Укупник восхищен тембром голоса Зеленского, шутливо отметив, что ему не придется завоевывать внимание миллионов женщин.
Событие произошло несколько лет назад, но оно вызвало ажиотаж у поклонников артиста. Тогда многие жители Украины приехали сюда, чтобы поддержать своего кумира, после чего заинтригованный таким зрелищем Аркадий Укупник решил тоже попасть на концерт коллеги. Он был в восторге от выступления Зеленского, который не стеснялся критиковать даже главу своей страны.
Знаменитость назвал программу крутой и нереальной, хотя уже тогда подумал, что актер может принять участие в выборах. Он также был приглашен в “Квартал-95”, получив огромное удовольствие от съемок. Кроме того, Укупник восхищен тембром голоса Зеленского, шутливо отметив, что ему не придется завоевывать внимание миллионов женщин.
ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:25