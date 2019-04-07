Дарья Сагалова удивила сообщением о рождении у нее третьего ребенка

Многодетной матерью Сагалова, до последнего момента скрывавшая свое «интересное» положение, стала 1 апреля. 33-летняя актриса не раскрыла подробностей о младенце, а показала на снимке лишь его крошечные стопы и отметила, что они с супругом очень счастливы. «Наконец-то, к нам долетел наш ангел», - написала знаменитость.Сагалова замужем за бизнесменом Константином Масленниковым с 2011 года. Пара воспитывает двух дочерей – 7-летнюю Елизавету и 3-летнюю Стефанию. Пол новорожденного ребенка звезда пока не раскрыла. Удивленные поклонники забросали многодетную мать и ее семью поздравлениями и пожеланиями здоровья и счастья.