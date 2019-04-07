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Дарья Сагалова удивила сообщением о рождении у нее третьего ребенка

Дарья Сагалова обнародовала в Instagram-аккаунте фото ступней младенца, заявив о пополнении в их семействе. Сообщение звезды «Счастливых вместе» о рождении у нее третьего ребенка очень удивило поклонников, так как никто даже не подозревал, что она беременна.
Дарья Сагалова удивила сообщением о рождении у нее третьего ребенка

Многодетной матерью Сагалова, до последнего момента скрывавшая свое «интересное» положение, стала 1 апреля. 33-летняя актриса не раскрыла подробностей о младенце, а показала на снимке лишь его крошечные стопы и отметила, что они с супругом очень счастливы. «Наконец-то, к нам долетел наш ангел», - написала знаменитость.
Дарья Сагалова удивила сообщением о рождении у нее третьего ребенка

Сагалова замужем за бизнесменом Константином Масленниковым с 2011 года. Пара воспитывает двух дочерей – 7-летнюю Елизавету и 3-летнюю Стефанию. Пол новорожденного ребенка звезда пока не раскрыла. Удивленные поклонники забросали многодетную мать и ее семью поздравлениями и пожеланиями здоровья и счастья.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 20:19

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