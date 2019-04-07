Ученые назвали главные причины возникновения мерцательной аритмии





Во время исследования они проанализировали данные 1295 пациентов, имеющих такой недуг, после чего сделали соответствующие выводы. Также специалисты учитывали различные факторы в личной жизни добровольцев. Оказалось, что мерцательная аритмия возникла у 35% лиц, злоупотреблявших алкоголем, после чего 28% особ жаловались на симптомы недуга из-за своей любви к большим дозам кофе.Кроме того, приступы болезни возникают после сильной физической нагрузки и недосыпания. Данные причины не способствуют развитию аритмии, но делают ее проявление интенсивным. Ученые решили выяснить, как отказ от вредных привычек и кофе может снизить риск возникновения заболевания.