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Ученые назвали главные причины возникновения мерцательной аритмии

Сотрудники из Калифорнийского университета назвали главные причины возникновения мерцательной аритмии. Результаты работ опубликованы в профильных изданиях.
Ученые назвали главные причины возникновения мерцательной аритмии

Во время исследования они проанализировали данные 1295 пациентов, имеющих такой недуг, после чего сделали соответствующие выводы. Также специалисты учитывали различные факторы в личной жизни добровольцев. Оказалось, что мерцательная аритмия возникла у 35% лиц, злоупотреблявших алкоголем, после чего 28% особ жаловались на симптомы недуга из-за своей любви к большим дозам кофе.

Кроме того, приступы болезни возникают после сильной физической нагрузки и недосыпания. Данные причины не способствуют развитию аритмии, но делают ее проявление интенсивным. Ученые решили выяснить, как отказ от вредных привычек и кофе может снизить риск возникновения заболевания.



 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 22:00

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