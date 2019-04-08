Стало известно, кто из пациентов не будет реагировать на терапию рака груди





В нынешней целевой терапии онкологии используются лекарственные препараты, которые блокируют молекулы в клетках, чтобы заставить их расти. В отличие от химиотерапии, такой метод лечения нацелен на уничтожение только пораженных клеток. Хоть таргетная терапия и увеличила процент выживаемости при раке молочной железы, проблемой остается неудача в лечении.В последнем исследовании работники науки проанализировали тип эпигенетических изменений, известных как метилирование дезоксирибонуклеиновой кислоты в тканях рака молочной железы у больных HER2-положительным онкозаболеванием груди, которые принимали герцептин. Данный препарат нацелен на рецептор, способствующий росту раковых клеток.В эксперименте приняли участие 6 онкобольных. В пораженной ткани молочной железы людей, устойчивых к терапии, обнаружили 879 генов с высоким уровнем метилирования и 293 гена с низким. Многие из них были вовлечены во все процессы клеток, которые играют важную роль в лечении рака.