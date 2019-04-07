Ученые сообщили о влиянии пищевых добавок на эффективность вакцин против гриппа
Американские ученые сообщили о влиянии пищевых добавок на эффективность вакцин против гриппа. По результатам исследования установлено, что пищевой консервант может изменить иммунный ответ.
Трет-бутилгидрохинон находится в таких пищевых продуктах, как масло, замороженное мясо, чипсы и крекеры.
Американские эксперты Фриборн и Роквелл провели необходимые эксперименты с мышами. Они включили данную пищевую добавку в рацион грызунов. Ученые рассмотрели разные факторы ответа и обнаружили, что количество T-клеток значительно уменьшилось.
Трет-бутилгидрохинон замедлил исходную активацию клеток и уменьшил их способность бороться с ними быстрее.
Таким способом, вирус распространялся в мышах до полной активации клеток. Был проведен и 2-й этап эксперимента. Он показал, что пищевой консервант мешает способности иммунной системы помнить, как отзываться на вирус гриппа.
Трет-бутилгидрохинон находится в таких пищевых продуктах, как масло, замороженное мясо, чипсы и крекеры.
Американские эксперты Фриборн и Роквелл провели необходимые эксперименты с мышами. Они включили данную пищевую добавку в рацион грызунов. Ученые рассмотрели разные факторы ответа и обнаружили, что количество T-клеток значительно уменьшилось.
Трет-бутилгидрохинон замедлил исходную активацию клеток и уменьшил их способность бороться с ними быстрее.
Таким способом, вирус распространялся в мышах до полной активации клеток. Был проведен и 2-й этап эксперимента. Он показал, что пищевой консервант мешает способности иммунной системы помнить, как отзываться на вирус гриппа.
Наука
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 20:00