Ученые сообщили о влиянии пищевых добавок на эффективность вакцин против гриппа





Трет-бутилгидрохинон находится в таких пищевых продуктах, как масло, замороженное мясо, чипсы и крекеры.Американские эксперты Фриборн и Роквелл провели необходимые эксперименты с мышами. Они включили данную пищевую добавку в рацион грызунов. Ученые рассмотрели разные факторы ответа и обнаружили, что количество T-клеток значительно уменьшилось.Трет-бутилгидрохинон замедлил исходную активацию клеток и уменьшил их способность бороться с ними быстрее.Таким способом, вирус распространялся в мышах до полной активации клеток. Был проведен и 2-й этап эксперимента. Он показал, что пищевой консервант мешает способности иммунной системы помнить, как отзываться на вирус гриппа.