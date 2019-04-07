Дочь Даны Борисовой оправдалась после жалоб матери на ее увлечение гаджетами
Дана Борисова пожаловалась подписчикам своего Instagram-профиля на гаджеты, являющиеся помехой живому общению. Дочь знаменитости Полина, объяснила, что она заболела, поэтому сидит за смартфоном.
Борисова всячески старается угодить своей 11-летней наследнице, общается с ней как с подружкой, но между матерью и дочерью остается ряд разногласий и недопонимания. Телеведущей хочется больше времени проводить с ребенком, обсуждать интересные темы, но Полина, как и ее сверстники, много времени проводит за смартфоном. Борисова недовольна чрезмерным увлечением наследницы гаджетами, так как, считает, что они мешают живому общению.
Дочь Борисовой не разделяет мнение матери по поводу вреда мобильных телефонов и просит не давить на нее, а спокойно сказать, что именно ей не нравится. Девочка ответила на пост родительницы, рассказав о болезни, не позволяющей ей гулять на улице, и объяснив, как смартфон помогает ей коротать время.
Многие фолловеры призвали наследницу Борисовой внимательнее относиться к матери, всячески пытающейся ей угодить, и ценить ее старания. Некоторые посоветовали телеведущей быть более жесткой с дочерью и не позволять ей дерзить.
Борисова всячески старается угодить своей 11-летней наследнице, общается с ней как с подружкой, но между матерью и дочерью остается ряд разногласий и недопонимания. Телеведущей хочется больше времени проводить с ребенком, обсуждать интересные темы, но Полина, как и ее сверстники, много времени проводит за смартфоном. Борисова недовольна чрезмерным увлечением наследницы гаджетами, так как, считает, что они мешают живому общению.
Дочь Борисовой не разделяет мнение матери по поводу вреда мобильных телефонов и просит не давить на нее, а спокойно сказать, что именно ей не нравится. Девочка ответила на пост родительницы, рассказав о болезни, не позволяющей ей гулять на улице, и объяснив, как смартфон помогает ей коротать время.
Многие фолловеры призвали наследницу Борисовой внимательнее относиться к матери, всячески пытающейся ей угодить, и ценить ее старания. Некоторые посоветовали телеведущей быть более жесткой с дочерью и не позволять ей дерзить.
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🇹🇷🔥😘Приветик ,мои дорогие 💕Как проходит ваша суббота ?И что делаете вы ,если выходные полным ходом ,а любимый близкий человек в телефоне ? И полном безделье ?Часто ли телефон 📞 становится между вами и родными людьми ?И что вы готовы предпринять ,чтобы устранить злополучный девайс ?😃🙈Делитесь в комментариях под постом 👍P.S в моем случае,любимый человек это доченька @poliaborisova_143 😘💜 #данаборисова #хорошегодня✌️ #ледисовершенство☂️ #люблю😘 #отдых😎 #весна🌸 #турция🇹🇷
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:55