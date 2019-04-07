Дочь Даны Борисовой оправдалась после жалоб матери на ее увлечение гаджетами

Борисова всячески старается угодить своей 11-летней наследнице, общается с ней как с подружкой, но между матерью и дочерью остается ряд разногласий и недопонимания. Телеведущей хочется больше времени проводить с ребенком, обсуждать интересные темы, но Полина, как и ее сверстники, много времени проводит за смартфоном. Борисова недовольна чрезмерным увлечением наследницы гаджетами, так как, считает, что они мешают живому общению.Дочь Борисовой не разделяет мнение матери по поводу вреда мобильных телефонов и просит не давить на нее, а спокойно сказать, что именно ей не нравится. Девочка ответила на пост родительницы, рассказав о болезни, не позволяющей ей гулять на улице, и объяснив, как смартфон помогает ей коротать время.Многие фолловеры призвали наследницу Борисовой внимательнее относиться к матери, всячески пытающейся ей угодить, и ценить ее старания. Некоторые посоветовали телеведущей быть более жесткой с дочерью и не позволять ей дерзить.