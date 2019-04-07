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Дочь Даны Борисовой оправдалась после жалоб матери на ее увлечение гаджетами

Дана Борисова пожаловалась подписчикам своего Instagram-профиля на гаджеты, являющиеся помехой живому общению. Дочь знаменитости Полина, объяснила, что она заболела, поэтому сидит за смартфоном.
Дочь Даны Борисовой оправдалась после жалоб матери на ее увлечение гаджетами

Борисова всячески старается угодить своей 11-летней наследнице, общается с ней как с подружкой, но между матерью и дочерью остается ряд разногласий и недопонимания. Телеведущей хочется больше времени проводить с ребенком, обсуждать интересные темы, но Полина, как и ее сверстники, много времени проводит за смартфоном. Борисова недовольна чрезмерным увлечением наследницы гаджетами, так как, считает, что они мешают живому общению.

Дочь Борисовой не разделяет мнение матери по поводу вреда мобильных телефонов и просит не давить на нее, а спокойно сказать, что именно ей не нравится. Девочка ответила на пост родительницы, рассказав о болезни, не позволяющей ей гулять на улице, и объяснив, как смартфон помогает ей коротать время.
Дочь Даны Борисовой оправдалась после жалоб матери на ее увлечение гаджетами

Многие фолловеры призвали наследницу Борисовой внимательнее относиться к матери, всячески пытающейся ей угодить, и ценить ее старания. Некоторые посоветовали телеведущей быть более жесткой с дочерью и не позволять ей дерзить.

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🇹🇷🔥😘Приветик ,мои дорогие 💕Как проходит ваша суббота ?И что делаете вы ,если выходные полным ходом ,а любимый близкий человек в телефоне ? И полном безделье ?Часто ли телефон 📞 становится между вами и родными людьми ?И что вы готовы предпринять ,чтобы устранить злополучный девайс ?😃🙈Делитесь в комментариях под постом 👍P.S в моем случае,любимый человек это доченька @poliaborisova_143 😘💜 #данаборисова #хорошегодня✌️ #ледисовершенство☂️ #люблю😘 #отдых😎 #весна🌸 #турция🇹🇷

Публикация от Dana Borisova (@danaborisova_official)



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:55

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