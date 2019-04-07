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У Ольги Орловой даже выпадали волосы из-за переживаний за Жанну Фриске

Бывшая солистка популярной группы "Блестящие", а ныне ведущая телестройки "Дом-2" Ольга Орлова не так давно пришла на программу "Секрет на миллион".

Там девушка рассказала о некоторых своих трагических тайнах.

У Ольги Орловой даже выпадали волосы из-за переживаний за Жанну Фриске

Например, Орлова поведала, как невероятно сильно переживала за свою подругу Жанну Фриске.

Ольга говорит, что период болезни подруги она сама не могла спать и у неё даже начали выпадать волосы. Даже временное улучшение здоровья Жанны не могло успокоить Ольгу.

У Ольги Орловой даже выпадали волосы из-за переживаний за Жанну Фриске

Врачи тогда сообщили, что Фриске оперировать было категорически нельзя, ибо у нее было такое прикрепление места опухоли. Певица тогда согласилась поставить экспериментальную капельницу и у неё кратковременно увеличился иммунитет, после чего организм вроде бы начал бороться с недугом.

Однако, всё оказалось напрасно.




 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:55

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