Фанаты удивились сходству сына Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой с матерью-россиянкой

Супруг спортсменки назвал ролик «Серьезный разговор». Иглесиас показал, как малыш бегает по комнате и пытается повторять звуки, произнесенные отцом. Сын знаменитой пары, как видно на кадрах, очень старается копировать родителя и немного сердится, когда что-то не получается.Поклонников умилило забавное видео. Однако больше всего фолловеры удивились внешности годовалого наследника испанского певца, растущего копией своей матери-россиянки. «Маленькая Анна Курникова», - написали в комментариях фанаты, отметив, что «испанский ген» здесь не доминирует.