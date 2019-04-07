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Фанаты удивились сходству сына Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой с матерью-россиянкой

Энрике Иглесиас порадовал подписчиков Instagram-аккаунта новым видео с участием маленького сына. Фанатов поразило сходство годовалого Николаса с его матерью-россиянкой Анной Курниковой.
Фанаты удивились сходству сына Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой с матерью-россиянкой

Супруг спортсменки назвал ролик «Серьезный разговор». Иглесиас показал, как малыш бегает по комнате и пытается повторять звуки, произнесенные отцом. Сын знаменитой пары, как видно на кадрах, очень старается копировать родителя и немного сердится, когда что-то не получается.
Фанаты удивились сходству сына Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой с матерью-россиянкой

Поклонников умилило забавное видео. Однако больше всего фолловеры удивились внешности годовалого наследника испанского певца, растущего копией своей матери-россиянки. «Маленькая Анна Курникова», - написали в комментариях фанаты, отметив, что «испанский ген» здесь не доминирует.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:37

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