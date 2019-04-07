«Лишала ребенка индивидуальности»: Владимир Познер назвал «минус» советской школы





Воспитанием детей должны заниматься родители, уверен Познер. В случае, если забота о ребенке полностью перекладывается на школу, получается поколение людей, одинаково мыслящих и действующих. Эту цель и преследовала советская система образования, всеми силами стараясь уничтожить в молодом человеке индивидуальность. Однако большей бедой телеведущий считает, если заниматься ребенком не хотят ни родители, ни школа.Портал «Познер Online» привел также слова знаменитого журналиста о личностях, сформировавшихся в советский период, и о «дореволюционных» людях. Знаменитость родился в Париже и разговаривать по-русски научился только к 17 годам. С выходцами из Российской Империи ему довелось встречаться в США и Франции. В основном это были представители интеллигенции и аристократии, и Познер общался с ними на французском или английском языках. Эти люди отличались от рабочих и крестьян, но для более точного сравнения слоев населения требуется, по мнению телеведущего, серьезное исследование.