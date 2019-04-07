Медики сообщили, как вовремя распознать симптомы аппендицита
Аппендицит сегодня является актуальной проблемой для многих людей. Медики рассказали, как можно вовремя распознать его симптомы.
Согласно статистике, в развитых странах около 10% населения сталкиваются с острой формой аппендицита. Это заболевание может развиться у каждого, но чаще всего оно встречается у пациентов в возрасте 10-30 лет. Эти данные были изучены американской клиникой Майо.
Медики сообщают, что неприятная боль в районе пупка еще не является симптомом данного заболевания. Она может появиться вследствие излишнего потребления чипсов или потянутой мышцы.
Если боль распространяется по правой нижней части живота, не ослабевает, и при этом лишает человека аппетита, то стоит обратиться к врачу. Эти симптомы могут говорить о наличии патологии.
Хирург Дэвид Рентон из университета штата Огайо говорит о определенных симптомах развития аппендицита. Он советует обратиться к специалисту при наличии постоянной боли.
К основным признакам начала патологии относят плохой аппетит, тошноту, а также лихорадку и рвоту.
При резком приступе аппендицита скорость обращения за помощью к специалисту играет решающую роль. Своевременное лечение избавит пациента от последствий патологии и летального исхода.
Согласно статистике, в развитых странах около 10% населения сталкиваются с острой формой аппендицита. Это заболевание может развиться у каждого, но чаще всего оно встречается у пациентов в возрасте 10-30 лет. Эти данные были изучены американской клиникой Майо.
Медики сообщают, что неприятная боль в районе пупка еще не является симптомом данного заболевания. Она может появиться вследствие излишнего потребления чипсов или потянутой мышцы.
Если боль распространяется по правой нижней части живота, не ослабевает, и при этом лишает человека аппетита, то стоит обратиться к врачу. Эти симптомы могут говорить о наличии патологии.
Хирург Дэвид Рентон из университета штата Огайо говорит о определенных симптомах развития аппендицита. Он советует обратиться к специалисту при наличии постоянной боли.
К основным признакам начала патологии относят плохой аппетит, тошноту, а также лихорадку и рвоту.
При резком приступе аппендицита скорость обращения за помощью к специалисту играет решающую роль. Своевременное лечение избавит пациента от последствий патологии и летального исхода.
Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 19:07