Медики сообщили, как вовремя распознать симптомы аппендицита





Согласно статистике, в развитых странах около 10% населения сталкиваются с острой формой аппендицита. Это заболевание может развиться у каждого, но чаще всего оно встречается у пациентов в возрасте 10-30 лет. Эти данные были изучены американской клиникой Майо.Медики сообщают, что неприятная боль в районе пупка еще не является симптомом данного заболевания. Она может появиться вследствие излишнего потребления чипсов или потянутой мышцы.Если боль распространяется по правой нижней части живота, не ослабевает, и при этом лишает человека аппетита, то стоит обратиться к врачу. Эти симптомы могут говорить о наличии патологии.Хирург Дэвид Рентон из университета штата Огайо говорит о определенных симптомах развития аппендицита. Он советует обратиться к специалисту при наличии постоянной боли.К основным признакам начала патологии относят плохой аппетит, тошноту, а также лихорадку и рвоту.При резком приступе аппендицита скорость обращения за помощью к специалисту играет решающую роль. Своевременное лечение избавит пациента от последствий патологии и летального исхода.