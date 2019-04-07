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Медики сообщили, как вовремя распознать симптомы аппендицита

Аппендицит сегодня является актуальной проблемой для многих людей. Медики рассказали, как можно вовремя распознать его симптомы.
Медики сообщили, как вовремя распознать симптомы аппендицита

Согласно статистике, в развитых странах около 10% населения сталкиваются с острой формой аппендицита. Это заболевание может развиться у каждого, но чаще всего оно встречается у пациентов в возрасте 10-30 лет. Эти данные были изучены американской клиникой Майо.
Медики сообщают, что неприятная боль в районе пупка еще не является симптомом данного заболевания. Она может появиться вследствие излишнего потребления чипсов или потянутой мышцы.
Если боль распространяется по правой нижней части живота, не ослабевает, и при этом лишает человека аппетита, то стоит обратиться к врачу. Эти симптомы могут говорить о наличии патологии.
Хирург Дэвид Рентон из университета штата Огайо говорит о определенных симптомах развития аппендицита. Он советует обратиться к специалисту при наличии постоянной боли.
К основным признакам начала патологии относят плохой аппетит, тошноту, а также лихорадку и рвоту.
При резком приступе аппендицита скорость обращения за помощью к специалисту играет решающую роль. Своевременное лечение избавит пациента от последствий патологии и летального исхода.



 
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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 19:07

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