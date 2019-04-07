Никита Тарасов рассказал о своем знакомстве с супругой Мариной

Оказалось, что будущая избранница знаменитости была фотографом, но тогда не получилось выбрать время для фотосессии. Пара начала встречаться, после чего Марина Гаврюшкина вышла замуж за своего избранника и подарила ему дочь Таисию. Только после долгого периода времени, она устроила Никите Тарасову обещанную съемку.“Маринушка взяла в одну руку камеру, в другую — дочь. И сделала снимки спустя три года. И такое бывает!”, - написал актер. Звезда также отметил, что семья играет важную роль в его жизни, упомянув о присутствии на родах молодой супруги. Тогда он лично перерезал пуповину ребенку и поддерживал свою половинку.