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Никита Тарасов рассказал о своем знакомстве с супругой Мариной

Никита Тарасов после съемок в сериале “Кухня” стал пользоваться популярностью у зрителей. Актер рассказал, как познакомился со своей супругой Мариной, опубликовав сообщение в Instagram.
Никита Тарасов рассказал о своем знакомстве с супругой Мариной

Оказалось, что будущая избранница знаменитости была фотографом, но тогда не получилось выбрать время для фотосессии. Пара начала встречаться, после чего Марина Гаврюшкина вышла замуж за своего избранника и подарила ему дочь Таисию. Только после долгого периода времени, она устроила Никите Тарасову обещанную съемку.

“Маринушка взяла в одну руку камеру, в другую — дочь. И сделала снимки спустя три года. И такое бывает!”, - написал актер. Звезда также отметил, что семья играет важную роль в его жизни, упомянув о присутствии на родах молодой супруги. Тогда он лично перерезал пуповину ребенку и поддерживал свою половинку.



 
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ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:55

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