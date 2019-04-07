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Серена Уильямс раскрыла секрет пола будущего ребенка Меган Маркл

Спортсменка Серена Уильямс раскрыла секрет пола будущего ребенка своей приятельницы Меган Маркл. Об этом она проговорилась в одном из своих интервью.
Серена Уильямс раскрыла секрет пола будущего ребенка Меган Маркл

Недавно Серена Уильямс давала интервью, в котором она проговорилась сотрудникам СМИ, какой пол у будущего ребенка Меган Маркл и принца Гарри Уэльского. Теннисистка рассказывала о своей наследнице, а когда речь зашла о первенце королевской пары, то она случайно сказала «она». Герцогиня Сассекская близко дружит со спортсменкой, поэтому знает, кого ждут супруги.

Всю беременность Меган Маркл с принцом Гарри скрывали кто у них родится- девочка или мальчик. Известно, что малыш появится на свет уже в конце текущего месяца или в начале следующего.



 
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Общество
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 18:25

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