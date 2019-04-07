Серена Уильямс раскрыла секрет пола будущего ребенка Меган Маркл





Недавно Серена Уильямс давала интервью, в котором она проговорилась сотрудникам СМИ, какой пол у будущего ребенка Меган Маркл и принца Гарри Уэльского. Теннисистка рассказывала о своей наследнице, а когда речь зашла о первенце королевской пары, то она случайно сказала «она». Герцогиня Сассекская близко дружит со спортсменкой, поэтому знает, кого ждут супруги.Всю беременность Меган Маркл с принцом Гарри скрывали кто у них родится- девочка или мальчик. Известно, что малыш появится на свет уже в конце текущего месяца или в начале следующего.