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Медики рассказали об опасности ранней менопаузы

У женщин менопауза считается ранней в случае наступления в возрасте до 45 лет. Австрийские медики рассказали об опасности женского климакса.
Медики рассказали об опасности ранней менопаузы

Специалисты утверждают, что раннее наступление менопаузы способствует развитию рака мочевого пузыря. Ученые медицинского университета в Вене заявили, что женщина более предрасположена к онкологии при наступлении у нее раннего климакса.
European Association of Urology пишет, что эксперты впервые говорят об этой связи.
Ученые провели исследования, в которых добровольцами стали более 200 тысяч женщин в США. Результаты показали, что риск заболевания раком мочевого пузыря среди женщин выше, чем среди мужчин. Женская смертность данного вида онкологии превосходит мужскую на 40%.
Специалисты сообщают, что чем раньше женщина входит в климакс, тем выше риск развития рака.
К примеру, женщины с менопаузой, которая наступила до 45-ти лет, имеют вероятный риск развития болезни на 45% больше, чем женщины с завершением менструации после 50-ти лет.
Также ученые добавили, что помимо сказанного, курящие женщины находятся в еще большей опасности заболеть онкологией. В этом случае, риск увеличивается до 53%.



 
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Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 18:16

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