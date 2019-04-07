Медики рассказали об опасности ранней менопаузы





Специалисты утверждают, что раннее наступление менопаузы способствует развитию рака мочевого пузыря. Ученые медицинского университета в Вене заявили, что женщина более предрасположена к онкологии при наступлении у нее раннего климакса.European Association of Urology пишет, что эксперты впервые говорят об этой связи.Ученые провели исследования, в которых добровольцами стали более 200 тысяч женщин в США. Результаты показали, что риск заболевания раком мочевого пузыря среди женщин выше, чем среди мужчин. Женская смертность данного вида онкологии превосходит мужскую на 40%.Специалисты сообщают, что чем раньше женщина входит в климакс, тем выше риск развития рака.К примеру, женщины с менопаузой, которая наступила до 45-ти лет, имеют вероятный риск развития болезни на 45% больше, чем женщины с завершением менструации после 50-ти лет.Также ученые добавили, что помимо сказанного, курящие женщины находятся в еще большей опасности заболеть онкологией. В этом случае, риск увеличивается до 53%.