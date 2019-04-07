Ольга Орлова рассказала о своем шоке при виде больной Жанны Фриске
Бывшая солистка группы "Блестящие", а ныне ведущая реалити-шоу "Дом-2" Ольга Орлова на передаче "Секрет на миллион" открыла несколько трагических тайн.
В частности, девушка рассказала, как увиделась со своей самой близкой подругой Жанной Фриске, когда та приехала из Германии.
Орлова испытала самый настоящий шок и, увидев свою Жанну, не смогла поверить собственным глазам.
На программе было заметно, как больно Ольге Орловой об этом сейчас вспоминать и рассказывать.
Напомним, ее подруга и коллега по группе "Блестящие" Жанна Фриске ушла из жизни после болезни.
В частности, девушка рассказала, как увиделась со своей самой близкой подругой Жанной Фриске, когда та приехала из Германии.
Орлова испытала самый настоящий шок и, увидев свою Жанну, не смогла поверить собственным глазам.
На программе было заметно, как больно Ольге Орловой об этом сейчас вспоминать и рассказывать.
Напомним, ее подруга и коллега по группе "Блестящие" Жанна Фриске ушла из жизни после болезни.