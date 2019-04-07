АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученый Мак Тонни назвал инопланетян живущими глубоко под землей криптоземлянами
EUR 73.44 USD 65.41
Курс валют на 06.04.2019

Ольга Орлова рассказала о своем шоке при виде больной Жанны Фриске

Бывшая солистка группы "Блестящие", а ныне ведущая реалити-шоу "Дом-2" Ольга Орлова на передаче "Секрет на миллион" открыла несколько трагических тайн.

В частности, девушка рассказала, как увиделась со своей самой близкой подругой Жанной Фриске, когда та приехала из Германии.

Ольга Орлова рассказала о своем шоке при виде больной Жанны Фриске

Орлова испытала самый настоящий шок и, увидев свою Жанну, не смогла поверить собственным глазам.
Ольга Орлова рассказала о своем шоке при виде больной Жанны Фриске

На программе было заметно, как больно Ольге Орловой об этом сейчас вспоминать и рассказывать.

Ольга Орлова рассказала о своем шоке при виде больной Жанны Фриске

Напомним, ее подруга и коллега по группе "Блестящие" Жанна Фриске ушла из жизни после болезни.




 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:34

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Специалисты указали основные причины
Экс-невеста Тимати Мила Волчек
У Ольги Орловой даже выпадали волосы
Регина Тодоренко показала снимки
ТОП -10 самых востребованных купе и
Тима Белорусских обиделся на
Испытания нового космического аппарата
Жировая болезнь печени способствует
Специалисты рассказали, как важен
Талая вода способна подарить организму
Эксперты составили рейтинг лучших
Ольга Орлова рассказала о своем шоке
Алла Пугачева репетирует юбилейный
Перец чили может замедлить развитие
Тюнинг-ателье АВТ представило новый
Инесса Шевчук угрожает Виктории Романец
Джеки Чан к 65-летию сохранил отличную
Названы 3 способа не заедать стресс
Максим Галкин признался, что Алла
В Израиле ученые подтвердили реакцию
Ученые доказали, что отказ от сахара на
Настасья Самбурская страдает из-за
Чрезмерная тяга к соленым продуктам
Екатерина Гусева сыграла главную роль в
«Простите, до сих пор отхожу»:
Депрессией страдают чаще всего люди с
Ветеринары рассказали о «расплате»
Анастасия Волочкова после Ксении Собчак
Психологи: Одна привычка поможет спасти
Ольге Бузовой пришлось успокаивать в
Просмотреть все новости