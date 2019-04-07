В Южно-Африканской Республике слон растоптал браконьера





Несколько мужчин нелегально попали в заповедник, чтобы поймать носорога. Там на одного из браконьеров напал слон. Животное его растоптало насмерть прямо на глазах у приятелей, которые тут же покинули парк.Работники сафари не нашли останки жертвы. После этого рейнджеру Дону Инглишу удалось обнаружить лишь его череп и штаны. Он предполагает, что труп охотника растерзала стая львов. Местные правоохранительные органы уже задержали злоумышленников, которые были вместе с погибшим. На данный момент им выдвинуты обвинения в браконьерстве и в противозаконном проникновении на территорию заповедника.