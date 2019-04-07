В Южно-Африканской Республике слон растоптал браконьера
В Южно-Африканской Республике на сафари слон насмерть растоптал браконьера, который охотился на носорога. Материал соответствующего содержания опубликовал таблоид Daily Mail.
Несколько мужчин нелегально попали в заповедник, чтобы поймать носорога. Там на одного из браконьеров напал слон. Животное его растоптало насмерть прямо на глазах у приятелей, которые тут же покинули парк.
Работники сафари не нашли останки жертвы. После этого рейнджеру Дону Инглишу удалось обнаружить лишь его череп и штаны. Он предполагает, что труп охотника растерзала стая львов. Местные правоохранительные органы уже задержали злоумышленников, которые были вместе с погибшим. На данный момент им выдвинуты обвинения в браконьерстве и в противозаконном проникновении на территорию заповедника.
Несколько мужчин нелегально попали в заповедник, чтобы поймать носорога. Там на одного из браконьеров напал слон. Животное его растоптало насмерть прямо на глазах у приятелей, которые тут же покинули парк.
Работники сафари не нашли останки жертвы. После этого рейнджеру Дону Инглишу удалось обнаружить лишь его череп и штаны. Он предполагает, что труп охотника растерзала стая львов. Местные правоохранительные органы уже задержали злоумышленников, которые были вместе с погибшим. На данный момент им выдвинуты обвинения в браконьерстве и в противозаконном проникновении на территорию заповедника.
В мире
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 18:07