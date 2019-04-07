АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученый Мак Тонни назвал инопланетян живущими глубоко под землей криптоземлянами
EUR 73.44 USD 65.41
Курс валют на 06.04.2019

В Южно-Африканской Республике слон растоптал браконьера

В Южно-Африканской Республике на сафари слон насмерть растоптал браконьера, который охотился на носорога. Материал соответствующего содержания опубликовал таблоид Daily Mail.
В Южно-Африканской Республике слон растоптал браконьера

Несколько мужчин нелегально попали в заповедник, чтобы поймать носорога. Там на одного из браконьеров напал слон. Животное его растоптало насмерть прямо на глазах у приятелей, которые тут же покинули парк.

Работники сафари не нашли останки жертвы. После этого рейнджеру Дону Инглишу удалось обнаружить лишь его череп и штаны. Он предполагает, что труп охотника растерзала стая львов. Местные правоохранительные органы уже задержали злоумышленников, которые были вместе с погибшим. На данный момент им выдвинуты обвинения в браконьерстве и в противозаконном проникновении на территорию заповедника.



 
+Дзен +Яндекс новости
В мире
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 18:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Названы продукты, усиливающие и
«Лишала ребенка индивидуальности»:
Медики сообщили, как вовремя распознать
Прослушивание музыки для медитации
Никита Тарасов рассказал о своем
Специалисты назвали самые дешевые в
«Как похожа!»: Малышева подметила
Серена Уильямс раскрыла секрет пола
Медики рассказали об опасности ранней
В Южно-Африканской Республике слон
Специалисты указали основные причины
Экс-невеста Тимати Мила Волчек
У Ольги Орловой даже выпадали волосы
Регина Тодоренко показала снимки
ТОП -10 самых востребованных купе и
Тима Белорусских обиделся на
Испытания нового космического аппарата
Жировая болезнь печени способствует
Специалисты рассказали, как важен
Талая вода способна подарить организму
Эксперты составили рейтинг лучших
Ольга Орлова рассказала о своем шоке
Алла Пугачева репетирует юбилейный
Перец чили может замедлить развитие
Тюнинг-ателье АВТ представило новый
Инесса Шевчук угрожает Виктории Романец
Джеки Чан к 65-летию сохранил отличную
Названы 3 способа не заедать стресс
Максим Галкин признался, что Алла
В Израиле ученые подтвердили реакцию
Просмотреть все новости