Инесса Шевчук угрожает Виктории Романец компроматом о ее изменах Антону Гусеву





Определение "война" здесь довольно уместное, потому что девушки переходят все границы и пускают в ход всё мыслимое и немыслимое оружие.И если Инна и Вика сперва просто обзывали друг друга и поливали грязью, то теперь Шевчук угрожает своей сопернице компроматом.На вопрос, пытается ли теперь Романец её зацепить, Инесса ответила, что больше и не попытается. Девушка говорит, что если Романец ещё раз что-то скажет про неё, то она выложит в сеть голосовые сообщения, где та умоляет рекламщиков о скидках.Также Инесса говорит, что она может также выложить рассказы её экс-подружек Романец про то, что Виктория когда-то наставляла рога мужу с неким "У..".Сегодня задача многие хейтеров отгадать, а кто же этот неизвестный и таинственный "У".