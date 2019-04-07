Регина Тодоренко показала снимки четырехмесячного сына

В апреле этого года маленькому сыну знаменитых родителей исполнилось 4 месяца. В своем Instagram-аккаунте ведущая передачи «Пятница с Региной» поделилась с поклонниками свежими публикациями с ребенком.Регина Тодоренко порадовала своих подписчиков ножками маленького крохи. Молодая мама подписала снимок словами «топаловские пятки». Вслед за этим посыпались приятные комментарии фанатов.Некоторые подписчики делали комплименты ножкам малыша, называя их сладкими и милыми. Многие желали здоровья, счастья и любви маме и сыну. Большинство фанатов просили знаменитость показать фото, где ребенка можно увидеть полностью. Топалов ранее опубликовал в Instagram фото со своим сыном и рассказывал, как ему весело по ночам.