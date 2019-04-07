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Регина Тодоренко показала снимки четырехмесячного сына

Молодые супруги – Влад Топалов и Регина Тодоренко еще в декабре впервые стали родителями. На днях украинская певица показала снимки четырехмесячного сына.
Регина Тодоренко показала снимки четырехмесячного сына

В апреле этого года маленькому сыну знаменитых родителей исполнилось 4 месяца. В своем Instagram-аккаунте ведущая передачи «Пятница с Региной» поделилась с поклонниками свежими публикациями с ребенком.
Регина Тодоренко порадовала своих подписчиков ножками маленького крохи. Молодая мама подписала снимок словами «топаловские пятки». Вслед за этим посыпались приятные комментарии фанатов.
Некоторые подписчики делали комплименты ножкам малыша, называя их сладкими и милыми. Многие желали здоровья, счастья и любви маме и сыну. Большинство фанатов просили знаменитость показать фото, где ребенка можно увидеть полностью. Топалов ранее опубликовал в Instagram фото со своим сыном и рассказывал, как ему весело по ночам.



 
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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 17:46

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