ТОП -10 самых востребованных купе и кабриолетов в России





Согласно данным мониторинга, в прошлом году в России было продано 4 400 автомобилей купе и кабриолетов заграничного производства. Из них первое место, несомненно, занял Mercedes-Benz E-Class, который приобрело 1548 покупателей. На втором месте расположился еще один представитель немецкого автопрома BMW 4-Series, которого было продано 527 экземпляров. Третье место было разделено между двумя представителями Mercedes-Benz – семейства C-Class в количестве 487 штук и S-Class с итогом в 376 авто. Пятое место досталось Audi A5, которую купило 329 наших соотечественников. На шестом месте расположилась Porsche 911, проданная в количестве 204 штук.Седьмую строчку занял BMW 2-Series, который имеет показатель в 111 реализованных единиц. Следом идет Chevrolet Camaro с результатом в 102 проданных авто. Замыкает десятку самых востребованных автомобилей Infiniti Q60 – единственный представитель японского автопрома, с результатом в 78 единиц. Тенденция показывает большую популярность немецких марок. Это связано с оптимальным соотношением цена-качество, что могут подтвердить и вышеуказанные цифры.