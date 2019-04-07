Тима Белорусских обиделся на организаторов премии «Жара»

Белорусских прибыл на церемонию, получив приглашение от менеджеров. Команда автора хитов «Мокрые кроссы» и «Незабудка» простояла у сцены почти 10 минут, пока им искали место. Сначала музыкантов хотели посадить за стол с «объедками», но потом и вовсе о них забыли. Рэп-исполнителя возмутила такая организация мероприятия, и он решил уйти, чтобы «закончить это безумие».Для белорусских музыкантов данная ситуация стала шоком и оставила после себя неприятный осадок. Певец считает, что к его коллективу отнеслись, как к «провинциальным гастарбайтерам», а не профессиональным музыкантам: мол, пусть эти белорусы постоят в зале среди селебрети и доедают за ними.