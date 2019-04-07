Испытания нового космического аппарата Starhopper показали на видео в Сети





Прототип испытывали в связке с новым двигателем, получившим наименование Raptor. Запланированное мероприятие провели в США на специализированном полигоне, расположенном в штате Техас. Испытания признаны успешными, об этом рассказал глава компании SpaceX Илон Маск. Вместе с тем нет подробной информации о прохождении полёта. Ранее на Starhopper устанавливали три двигателя модели Raptor, они работали на жидком кислороде и метане. Согласно имеющейся информации, в ходе дальнейших испытаний предстоит проверить инженерные решения, реализованные в прототипе. Вслед за этим начнут строительство масштабного корабля, создаваемого для выполнения задачи по доставке на Марс первых колонистов.Конструктивно корабль может вместить не менее 100 человек, его изготовят из легированной стали. Диаметр корпуса составит около девяти метров.