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Жировая болезнь печени способствует развитию рака – Ученые

Ученые утверждают, что жировая болезнь печени способствует развитию рака. Специалисты пытаются понять, почему риск онкологии намного выше при жировой болезни печени, вызванной чрезмерным употреблением спиртного.
Жировая болезнь печени способствует развитию рака – Ученые

Новые эксперименты выявили ценные различия в биологических направлениях, которые становятся причиной онкологии из-за жировой болезни печени. Результаты станут полезными для более чем 3-х миллионов пациентов в год.
Как оказалось, неалкогольная жировая болезнь печени, связаная с ожирением и диабетом 2 типа, является более опасной для людей.
В ходе нового эксперимента эксперты рассмотрели стадии экспрессии белков в биопсиях печени у пациентов, имеющих алкогольную жировую болезнь данного органа. Специалисты также изучили людей с жировым недугом, не употребляющих спиртные напитки.
Ученые сообщили, что обе группы онкобольных показали важные различия в экспрессии белков, которые участвуют в эпигенетических регуляторах и воспалении.
На этом исследования экспертов не заканчиваются. Специалисты планируют проводить эксперименты на животных.



 
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Наука
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 17:07

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