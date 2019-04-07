Жировая болезнь печени способствует развитию рака – Ученые





Новые эксперименты выявили ценные различия в биологических направлениях, которые становятся причиной онкологии из-за жировой болезни печени. Результаты станут полезными для более чем 3-х миллионов пациентов в год.Как оказалось, неалкогольная жировая болезнь печени, связаная с ожирением и диабетом 2 типа, является более опасной для людей.В ходе нового эксперимента эксперты рассмотрели стадии экспрессии белков в биопсиях печени у пациентов, имеющих алкогольную жировую болезнь данного органа. Специалисты также изучили людей с жировым недугом, не употребляющих спиртные напитки.Ученые сообщили, что обе группы онкобольных показали важные различия в экспрессии белков, которые участвуют в эпигенетических регуляторах и воспалении.На этом исследования экспертов не заканчиваются. Специалисты планируют проводить эксперименты на животных.