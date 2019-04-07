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Специалисты рассказали, как важен гормон прогестерон для женщин

Специалисты рассказали, как важен гормон прогестерон для женского организма. Статью соответствующего содержания опубликовало зарубежное тематическое издание.
Специалисты рассказали, как важен гормон прогестерон для женщин

Прогестерон является одним из важнейших гормонов в женском организме, так как регулирует овуляцию и способствует беспроблемной беременности. Также он помогает бороться с депрессией, поскольку имеет противовоспалительные свойства. Его недостаток может привести к увеличению массы тела, беспокойству, вздутию живота и даже к раку груди. Одним из симптомов низкого уровня этого гормона является появление красновато-коричневых выделений. Однако это может свидетельствовать и о наличии кисты, инфекции или эндометриоза.

Со слов консультанта гинеколога, причин, по которым опускается уровень прогестерона, несколько. На его выработку влияет кортизол. Более высокий уровень эстрогена может оказывать такое же влияние, как и предыдущий. Скачки показателя сахара в крови способствует дефициту данного гормона. Помимо этого, снижение глюкозы в крови - показатель других проблем со здоровьем, в частности ожирения и синдрома поликистозных яичников. В целях сохранить репродуктивную систему нормальной эксперты советуют правильно питаться и вести активный образ жизни.



 
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Общество
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 17:00

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