Специалисты рассказали, как важен гормон прогестерон для женщин





Прогестерон является одним из важнейших гормонов в женском организме, так как регулирует овуляцию и способствует беспроблемной беременности. Также он помогает бороться с депрессией, поскольку имеет противовоспалительные свойства. Его недостаток может привести к увеличению массы тела, беспокойству, вздутию живота и даже к раку груди. Одним из симптомов низкого уровня этого гормона является появление красновато-коричневых выделений. Однако это может свидетельствовать и о наличии кисты, инфекции или эндометриоза.Со слов консультанта гинеколога, причин, по которым опускается уровень прогестерона, несколько. На его выработку влияет кортизол. Более высокий уровень эстрогена может оказывать такое же влияние, как и предыдущий. Скачки показателя сахара в крови способствует дефициту данного гормона. Помимо этого, снижение глюкозы в крови - показатель других проблем со здоровьем, в частности ожирения и синдрома поликистозных яичников. В целях сохранить репродуктивную систему нормальной эксперты советуют правильно питаться и вести активный образ жизни.