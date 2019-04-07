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Алла Пугачева репетирует юбилейный концерт без фонограммы

Алла Пугачева активно готовится к приближающемуся 70-летнему юбилею и посвященному ему грандиозному концерту. Журналист Артур Гаспарян, побывавший на репетиции «сольника», рассказал, что все композиции Примадонна исполняет без фонограммы.
Алла Пугачева репетирует юбилейный концерт без фонограммы

Специалиста впечатлила ответственность, с которой Алла Борисовна и все участники ее команды трудятся над проектом, и интенсивность их работы. Возможность наблюдать за подготовкой грандиозного шоу, за репетицией легендарной исполнительницы Гаспарян считает «царским подарком» и сравнивает с полетом в космос.
Алла Пугачева репетирует юбилейный концерт без фонограммы

Журналист никогда не сомневался, что Пугачева работает без фонограммы, но попав на «прогон» композиций, он был впечатлен не только живым звуком, но и невероятным пением звезды. Журналист не рассказал, включила ли Примадонна отечественной эстрады в свою шоу-программу старые хиты или ограничится новыми композициями.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:33

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