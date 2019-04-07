Алла Пугачева репетирует юбилейный концерт без фонограммы





Специалиста впечатлила ответственность, с которой Алла Борисовна и все участники ее команды трудятся над проектом, и интенсивность их работы. Возможность наблюдать за подготовкой грандиозного шоу, за репетицией легендарной исполнительницы Гаспарян считает «царским подарком» и сравнивает с полетом в космос.Журналист никогда не сомневался, что Пугачева работает без фонограммы, но попав на «прогон» композиций, он был впечатлен не только живым звуком, но и невероятным пением звезды. Журналист не рассказал, включила ли Примадонна отечественной эстрады в свою шоу-программу старые хиты или ограничится новыми композициями.