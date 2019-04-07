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Тюнинг-ателье АВТ представило новый пакет обновлений для Audi Q7

Специалисты тюнинг-ателье АВТ создали новый пакет обновлений для дизельного Audi Q7. Упор технических нововведений поставлен на силовой агрегат.
Тюнинг-ателье АВТ представило новый пакет обновлений для Audi Q7

Двигатель 50TDI будет оборудован новым вспомогательным блоком управления. Это позволит увеличить мощность с 286 лошадиных сил до 339 лошадиных сил. При этом крутящий момент составит 650Нм. Схожая доработка силовых агрегатов будет также доступна для двигателей 3.0 TFSI и 3.0 TDI. Первый увеличить мощность до 410 лошадиных сил и крутящий момент до 520 Нм. Дизельный вариант получит мощность до 325 лошадиных сил и момент до 680 Нм.

На автомобиль будет установлен аэродинамический обвес кузова, а также установлены новые 22-х дюймовые диски. Также кроссовер будет оснащен фирменным модулем управления пневмоподвеской.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 16:16

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