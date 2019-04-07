Перец чили может замедлить развитие рака легких – Ученые





Результаты нового эксперимента показали, что пищевая добавка из перца чили помогает бороться с таким недугом. Этот вид онкологии является основной причиной смерти у мужчин и женщин.Исследования ученых доказывают, что природное соединение капсаицин в составе перца чили может помочь в борьбе с метастазами у больных раком легких.Специалисты выяснили, что мыши, которые поддавались лечению капсаицином, имели меньшие участки метастатических раковых клеток в легких нежели грызуны без лечения.Как известно, новое лекарство имеет ряд болезненных побочных эффектов. Сейчас ученые думают, как с ними бороться. Они ищут альтернативу данному препарату.