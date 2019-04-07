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Перец чили может замедлить развитие рака легких – Ученые

Американские ученые сообщают о том, что перец чили способствует замедлению развития рака легких. Данный вывод возник после проведенных специалистами исследований.
Перец чили может замедлить развитие рака легких – Ученые

Результаты нового эксперимента показали, что пищевая добавка из перца чили помогает бороться с таким недугом. Этот вид онкологии является основной причиной смерти у мужчин и женщин.
Исследования ученых доказывают, что природное соединение капсаицин в составе перца чили может помочь в борьбе с метастазами у больных раком легких.
Специалисты выяснили, что мыши, которые поддавались лечению капсаицином, имели меньшие участки метастатических раковых клеток в легких нежели грызуны без лечения.
Как известно, новое лекарство имеет ряд болезненных побочных эффектов. Сейчас ученые думают, как с ними бороться. Они ищут альтернативу данному препарату.



 
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Наука
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 16:24

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