Перец чили может замедлить развитие рака легких – Ученые
Американские ученые сообщают о том, что перец чили способствует замедлению развития рака легких. Данный вывод возник после проведенных специалистами исследований.
Результаты нового эксперимента показали, что пищевая добавка из перца чили помогает бороться с таким недугом. Этот вид онкологии является основной причиной смерти у мужчин и женщин.
Исследования ученых доказывают, что природное соединение капсаицин в составе перца чили может помочь в борьбе с метастазами у больных раком легких.
Специалисты выяснили, что мыши, которые поддавались лечению капсаицином, имели меньшие участки метастатических раковых клеток в легких нежели грызуны без лечения.
Как известно, новое лекарство имеет ряд болезненных побочных эффектов. Сейчас ученые думают, как с ними бороться. Они ищут альтернативу данному препарату.
Результаты нового эксперимента показали, что пищевая добавка из перца чили помогает бороться с таким недугом. Этот вид онкологии является основной причиной смерти у мужчин и женщин.
Исследования ученых доказывают, что природное соединение капсаицин в составе перца чили может помочь в борьбе с метастазами у больных раком легких.
Специалисты выяснили, что мыши, которые поддавались лечению капсаицином, имели меньшие участки метастатических раковых клеток в легких нежели грызуны без лечения.
Как известно, новое лекарство имеет ряд болезненных побочных эффектов. Сейчас ученые думают, как с ними бороться. Они ищут альтернативу данному препарату.
Наука
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 16:24