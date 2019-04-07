АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученый Мак Тонни назвал инопланетян живущими глубоко под землей криптоземлянами
EUR 73.44 USD 65.41
Курс валют на 06.04.2019

Джеки Чан к 65-летию сохранил отличную физическую форму

Культовый актер Джеки Чан 7 апреля отмечает 65-летие. Мастер боевых искусств, имеющий в своей фильмографии более 100 кинокартин, остается в прекрасной физической форме, и сложные трюки в боевиках выполняет самостоятельно.
Джеки Чан к 65-летию сохранил отличную физическую форму

Специалисты называют Джеки Чана, начинавшего карьеру в Гонконге и продолжившего в Голливуде, феноменальным человеком, обладающим отличной координацией. Актер, владеющий рядом боевых искусств, сумел создать на их основе собственный «акробатический» стиль единоборств и с удовольствием демонстрирует свои умения зрителю.
Джеки Чан к 65-летию сохранил отличную физическую форму

Знаменитость практически всегда изображает на экранах простодушных добряков, смело бросающихся на борьбу со злом. Чан признан рекордсменом Гиннесса по численности сложнейших трюков. Некоторые «фокусы» голливудской звезды сейчас возможно повторить лишь с помощью компьютерной графики. Многим до сих пор не верится, что подобное мог «вытворять» живой человек. В свои 65 лет Джеки Чан не отсиживается в тени дублеров и каскадеров и многие непростые трюки выполняет сам, удивляя коллег и поклонников отличной физической формой.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Перец чили может замедлить развитие
Тюнинг-ателье АВТ представило новый
Инесса Шевчук угрожает Виктории Романец
Джеки Чан к 65-летию сохранил отличную
Названы 3 способа не заедать стресс
Максим Галкин признался, что Алла
В Израиле ученые подтвердили реакцию
Ученые доказали, что отказ от сахара на
Настасья Самбурская страдает из-за
Чрезмерная тяга к соленым продуктам
Екатерина Гусева сыграла главную роль в
«Простите, до сих пор отхожу»:
Депрессией страдают чаще всего люди с
Ветеринары рассказали о «расплате»
Анастасия Волочкова после Ксении Собчак
Психологи: Одна привычка поможет спасти
Ольге Бузовой пришлось успокаивать в
Специалисты воссоздали раритетный
Светлана Ходченкова сообщила об
Милену Безбородову «травят» за брекеты
Жители Самары заметили в небе
Медики рассказали о пользе и вреде
Стилист Domjur прокомментировала
Младший сын Эвелины Бледанс поздравил
Жанна Бадоева назвала себя
У звезды «Дом-2» Ирины Александровны
Ученые составили список самых опасных
В Epic Games Store найдена уязвимость
Детали автомобиля, которые требуют
«Ах, какие ноги!»: Светлана Бондарчук в
Просмотреть все новости