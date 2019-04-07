Джеки Чан к 65-летию сохранил отличную физическую форму





Специалисты называют Джеки Чана, начинавшего карьеру в Гонконге и продолжившего в Голливуде, феноменальным человеком, обладающим отличной координацией. Актер, владеющий рядом боевых искусств, сумел создать на их основе собственный «акробатический» стиль единоборств и с удовольствием демонстрирует свои умения зрителю.Знаменитость практически всегда изображает на экранах простодушных добряков, смело бросающихся на борьбу со злом. Чан признан рекордсменом Гиннесса по численности сложнейших трюков. Некоторые «фокусы» голливудской звезды сейчас возможно повторить лишь с помощью компьютерной графики. Многим до сих пор не верится, что подобное мог «вытворять» живой человек. В свои 65 лет Джеки Чан не отсиживается в тени дублеров и каскадеров и многие непростые трюки выполняет сам, удивляя коллег и поклонников отличной физической формой.