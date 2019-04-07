АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученый Мак Тонни назвал инопланетян живущими глубоко под землей криптоземлянами
EUR 73.44 USD 65.41
Курс валют на 06.04.2019

«Простите, до сих пор отхожу»: Анастасия Волочкова о съемках в шоу Ксении Собчак

Заслуженная артистка Российской Федерации Анастасия Волочкова призналась поклонникам, что до сих пор отходит от съемок в скандальном телешоу бывшей приятельницы Ксении Собчак.

«Простите, до сих пор отхожу»: Анастасия Волочкова о съемках в шоу Ксении Собчак

Наш портал уже писал о том, что не так давно экс-телеведущая реалити-шоу «Дом-2» посетила роскошный особняк известнейшей балерины. Свой визит Ксения сняла на камеру, а чуть позже представила миру новый выпуск шоу «Осторожно, Собчак», который на протяжении уже нескольких дней не дает покоя Волочковой.

Считанные часы назад Анастасия опубликовала у себя на страничке в Instagram новый пост, который в очередной раз посвятила бывшей лучшей подруге. По словам танцовщицы, она до сих пор отходит от съемок в шоу Ксении.

«Простите, но до сих пор отхожу и отмываюсь от той ее съемки в моем доме.. Бессовестной и бесчеловечной..», - написала Волочкова, попросив прощения у своих поклонников за то, что перестала их радовать новыми фотографиями.


«Простите, до сих пор отхожу»: Анастасия Волочкова о съемках в шоу Ксении Собчак

Также в своем свежем посте Анастасия опять указала на то, что жалеет о съемках, ведь она сама «гостеприимно» разрешила Ксении «попиарится». Выяснилось, что Волочкова была просто-таки убеждена в том, что Собчак «напросилась» к ней в гости, чтобы помириться, а оказалось совсем наоборот.

К слову, час назад балерина сообщила фанатам, что у нее в гостях побывал Андрей Малахов и уже завтра, 8 апреля, на телеканале «Россия-1» выйдет передача с ее участием.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Перец чили может замедлить развитие
Тюнинг-ателье АВТ представило новый
Инесса Шевчук угрожает Виктории Романец
Джеки Чан к 65-летию сохранил отличную
Названы 3 способа не заедать стресс
Максим Галкин признался, что Алла
В Израиле ученые подтвердили реакцию
Ученые доказали, что отказ от сахара на
Настасья Самбурская страдает из-за
Чрезмерная тяга к соленым продуктам
Екатерина Гусева сыграла главную роль в
«Простите, до сих пор отхожу»:
Депрессией страдают чаще всего люди с
Ветеринары рассказали о «расплате»
Анастасия Волочкова после Ксении Собчак
Психологи: Одна привычка поможет спасти
Ольге Бузовой пришлось успокаивать в
Специалисты воссоздали раритетный
Светлана Ходченкова сообщила об
Милену Безбородову «травят» за брекеты
Жители Самары заметили в небе
Медики рассказали о пользе и вреде
Стилист Domjur прокомментировала
Младший сын Эвелины Бледанс поздравил
Жанна Бадоева назвала себя
У звезды «Дом-2» Ирины Александровны
Ученые составили список самых опасных
В Epic Games Store найдена уязвимость
Детали автомобиля, которые требуют
«Ах, какие ноги!»: Светлана Бондарчук в
Просмотреть все новости