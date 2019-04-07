«Простите, до сих пор отхожу»: Анастасия Волочкова о съемках в шоу Ксении Собчак

«Простите, но до сих пор отхожу и отмываюсь от той ее съемки в моем доме.. Бессовестной и бесчеловечной..», - написала Волочкова, попросив прощения у своих поклонников за то, что перестала их радовать новыми фотографиями.

Наш портал уже писал о том, что не так давно экс-телеведущая реалити-шоу «Дом-2» посетила роскошный особняк известнейшей балерины. Свой визит Ксения сняла на камеру, а чуть позже представила миру новый выпуск шоу «Осторожно, Собчак», который на протяжении уже нескольких дней не дает покоя Волочковой.Считанные часы назад Анастасия опубликовала у себя на страничке в Instagram новый пост, который в очередной раз посвятила бывшей лучшей подруге. По словам танцовщицы, она до сих пор отходит от съемок в шоу Ксении.Также в своем свежем посте Анастасия опять указала на то, что жалеет о съемках, ведь она сама «гостеприимно» разрешила Ксении «попиарится». Выяснилось, что Волочкова была просто-таки убеждена в том, что Собчак «напросилась» к ней в гости, чтобы помириться, а оказалось совсем наоборот.К слову, час назад балерина сообщила фанатам, что у нее в гостях побывал Андрей Малахов и уже завтра, 8 апреля, на телеканале «Россия-1» выйдет передача с ее участием.