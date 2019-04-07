Названы 3 способа не заедать стресс





После проведения исследований группа психологов сообщила, что некоторые продукты питания могут уменьшить бесспокойство, но людям, которые хотят похудеть, лучше ввести их в рацион, а не употреблять импульсивно. Магний повышает устойчивость к стрессу. Он содержится в орехах, шпинате и листовой зелени. Калий, который хорошо влияет на нервную систему, можно найти в бананах, цинк - в семенах тыквы, и витамин С - в чернике, которая предотвратит повреждение клеток.Второй способ - сменить поведенческий паттерн на здоровую пищу, так как вредные продукты укрепляют убеждение, что человек не в силах справиться с собственным беспокойством. Третье, что нужно сделать во избежание переедания на фоне стресса, понять природу нарушений нервной системы. Страхи из прошлого забирают умственную энергию, что мешает заняться улучшением здоровья.