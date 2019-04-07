Названы 3 способа не заедать стресс
Группа специалистов из США провела ряд исследований и нашла 3 способа не заедать стресс. Материал соответствующего содержания написало зарубежное тематическое издание.
После проведения исследований группа психологов сообщила, что некоторые продукты питания могут уменьшить бесспокойство, но людям, которые хотят похудеть, лучше ввести их в рацион, а не употреблять импульсивно. Магний повышает устойчивость к стрессу. Он содержится в орехах, шпинате и листовой зелени. Калий, который хорошо влияет на нервную систему, можно найти в бананах, цинк - в семенах тыквы, и витамин С - в чернике, которая предотвратит повреждение клеток.
Второй способ - сменить поведенческий паттерн на здоровую пищу, так как вредные продукты укрепляют убеждение, что человек не в силах справиться с собственным беспокойством. Третье, что нужно сделать во избежание переедания на фоне стресса, понять природу нарушений нервной системы. Страхи из прошлого забирают умственную энергию, что мешает заняться улучшением здоровья.
После проведения исследований группа психологов сообщила, что некоторые продукты питания могут уменьшить бесспокойство, но людям, которые хотят похудеть, лучше ввести их в рацион, а не употреблять импульсивно. Магний повышает устойчивость к стрессу. Он содержится в орехах, шпинате и листовой зелени. Калий, который хорошо влияет на нервную систему, можно найти в бананах, цинк - в семенах тыквы, и витамин С - в чернике, которая предотвратит повреждение клеток.
Второй способ - сменить поведенческий паттерн на здоровую пищу, так как вредные продукты укрепляют убеждение, что человек не в силах справиться с собственным беспокойством. Третье, что нужно сделать во избежание переедания на фоне стресса, понять природу нарушений нервной системы. Страхи из прошлого забирают умственную энергию, что мешает заняться улучшением здоровья.
Общество
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 16:00