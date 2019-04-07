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Названы 3 способа не заедать стресс

Группа специалистов из США провела ряд исследований и нашла 3 способа не заедать стресс. Материал соответствующего содержания написало зарубежное тематическое издание.
Названы 3 способа не заедать стресс

После проведения исследований группа психологов сообщила, что некоторые продукты питания могут уменьшить бесспокойство, но людям, которые хотят похудеть, лучше ввести их в рацион, а не употреблять импульсивно. Магний повышает устойчивость к стрессу. Он содержится в орехах, шпинате и листовой зелени. Калий, который хорошо влияет на нервную систему, можно найти в бананах, цинк - в семенах тыквы, и витамин С - в чернике, которая предотвратит повреждение клеток.

Второй способ - сменить поведенческий паттерн на здоровую пищу, так как вредные продукты укрепляют убеждение, что человек не в силах справиться с собственным беспокойством. Третье, что нужно сделать во избежание переедания на фоне стресса, понять природу нарушений нервной системы. Страхи из прошлого забирают умственную энергию, что мешает заняться улучшением здоровья.



 
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Общество
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 16:00

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