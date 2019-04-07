Максим Галкин признался, что Алла Пугачева главная в их семье

Максим Галкин часто рассказывает, как он живет с Аллой Пугачевой. В недавнем интервью артист решил пооткровенничать и рассказал, что скорее всего его возлюбленная супруга является главой их звездной семьи. Он добавил, что с умной женщиной очень трудно понять, кто все решает. Также юморист добавил, что ему нравится при Алле Пугачевой отходить на задний план. Его устраивает, что когда Примадонна входит, то моментально становится царицей данного пространства.Юморист признался, что времена, когда общественность начнет говорить - "жена Максима Галкина", никогда не наступят. Он рассказал, что их семья недавно побывала на юбилее актрисы Ирины Муравьевой и там Алла Пугачева всем говорила, что присутствует на мероприятии в качестве супруги знаменитого артиста. Максим Галкин признается, что ему было приятно слышать эти слова.