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Максим Галкин признался, что Алла Пугачева главная в их семье

В одном из своих интервью Максим Галкин сообщил, кто главный в их с Аллой Пугачевой семейной жизни. Артист рассказал, что мнение Примадонны российской эстрады всегда является решающим в их паре.

Максим Галкин признался, что Алла Пугачева главная в их семье

Максим Галкин часто рассказывает, как он живет с Аллой Пугачевой. В недавнем интервью артист решил пооткровенничать и рассказал, что скорее всего его возлюбленная супруга является главой их звездной семьи. Он добавил, что с умной женщиной очень трудно понять, кто все решает. Также юморист добавил, что ему нравится при Алле Пугачевой отходить на задний план. Его устраивает, что когда Примадонна входит, то моментально становится царицей данного пространства.

Максим Галкин признался, что Алла Пугачева главная в их семье

Юморист признался, что времена, когда общественность начнет говорить - "жена Максима Галкина", никогда не наступят. Он рассказал, что их семья недавно побывала на юбилее актрисы Ирины Муравьевой и там Алла Пугачева всем говорила, что присутствует на мероприятии в качестве супруги знаменитого артиста. Максим Галкин признается, что ему было приятно слышать эти слова.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:55

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