Анастасия Волочкова после Ксении Собчак впустила в свой дом Андрея Малахова
Прима Анастасия Волочкова сегодня в соцсети рассказала, что скоро выйдет её интервью с известным ведущим Андреем Малаховым.
Программу с участием 43-летней балерины будет показывать канал «Россия-1».
У себя в Instagram звезда сообщила, что она смогла сравнить профессиональные качества мужа бизнесменши Натальи Шкулевой и общественного деятеля Ксении Собчак.
На снимке Андрей взял Анастасию на руки и оба весело смеются.
Волочкова ранее уже раскритиковала Ксению, сказав, что гостеприимно встретила Собчак, но не ожидала, что потом у неё в особняке будут «установлены микрофоны и скрытые камеры».
И вот теперь очередной гость. Посмотрим, что ожидает нас в очередном интервью с бывшей балериной Большого театра.
Программу с участием 43-летней балерины будет показывать канал «Россия-1».
У себя в Instagram звезда сообщила, что она смогла сравнить профессиональные качества мужа бизнесменши Натальи Шкулевой и общественного деятеля Ксении Собчак.
На снимке Андрей взял Анастасию на руки и оба весело смеются.
Волочкова ранее уже раскритиковала Ксению, сказав, что гостеприимно встретила Собчак, но не ожидала, что потом у неё в особняке будут «установлены микрофоны и скрытые камеры».
И вот теперь очередной гость. Посмотрим, что ожидает нас в очередном интервью с бывшей балериной Большого театра.