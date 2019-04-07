Анастасия Волочкова после Ксении Собчак впустила в свой дом Андрея Малахова

Программу с участием 43-летней балерины будет показывать канал «Россия-1».У себя в Instagram звезда сообщила, что она смогла сравнить профессиональные качества мужа бизнесменши Натальи Шкулевой и общественного деятеля Ксении Собчак.На снимке Андрей взял Анастасию на руки и оба весело смеются.Волочкова ранее уже раскритиковала Ксению, сказав, что гостеприимно встретила Собчак, но не ожидала, что потом у неё в особняке будут «установлены микрофоны и скрытые камеры».И вот теперь очередной гость. Посмотрим, что ожидает нас в очередном интервью с бывшей балериной Большого театра.