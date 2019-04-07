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Анастасия Волочкова после Ксении Собчак впустила в свой дом Андрея Малахова

Прима Анастасия Волочкова сегодня в соцсети рассказала, что скоро выйдет её интервью с известным ведущим Андреем Малаховым.

Программу с участием 43-летней балерины будет показывать канал «Россия-1».

Анастасия Волочкова после Ксении Собчак впустила в свой дом Андрея Малахова

У себя в Instagram звезда сообщила, что она смогла сравнить профессиональные качества мужа бизнесменши Натальи Шкулевой и общественного деятеля Ксении Собчак.
На снимке Андрей взял Анастасию на руки и оба весело смеются.

Анастасия Волочкова после Ксении Собчак впустила в свой дом Андрея Малахова

Волочкова ранее уже раскритиковала Ксению, сказав, что гостеприимно встретила Собчак, но не ожидала, что потом у неё в особняке будут «установлены микрофоны и скрытые камеры».

И вот теперь очередной гость. Посмотрим, что ожидает нас в очередном интервью с бывшей балериной Большого театра.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:59

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