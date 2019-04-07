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В Израиле ученые подтвердили реакцию растений на звук

Недавно специалисты в Израиле узнали, что растения общаются между собой. Ученые подтвердили их реакцию на звук.

В Израиле ученые подтвердили реакцию растений на звук

Исследователи много лет назад выяснили, что растения могут разговаривать друг с другом, передавать сигналы, помогать в опасной ситуации и бороться с врагами. Ученые собрали новую информацию, касающуюся этой области. Проведенные исследования позволили понять, что представители флоры реагируют на звук.

Растение Oenothera drummondii с помощью цветков улавливает звуки пчел и тем самым усиливает свой запах.
Специалист Хайди Аппель сообщила, что данные методы не являются чем-то невероятным. Птицы ведь различают звуки, не имея ушей. Более того, змеи общаются при помощи одной нижней челюсти.



 
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Наука
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 15:46

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