В Израиле ученые подтвердили реакцию растений на звук





Исследователи много лет назад выяснили, что растения могут разговаривать друг с другом, передавать сигналы, помогать в опасной ситуации и бороться с врагами. Ученые собрали новую информацию, касающуюся этой области. Проведенные исследования позволили понять, что представители флоры реагируют на звук.Растение Oenothera drummondii с помощью цветков улавливает звуки пчел и тем самым усиливает свой запах.Специалист Хайди Аппель сообщила, что данные методы не являются чем-то невероятным. Птицы ведь различают звуки, не имея ушей. Более того, змеи общаются при помощи одной нижней челюсти.