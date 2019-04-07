Ольге Бузовой пришлось успокаивать в подсобке плачущего Дмитрия Дмитренко
Телеведущей реалити-шоу «Дом-2» Ольге Бузовой пришлось приводить в чувства плачущего Дмитрия Дмитренко.
Не успел Дмитренко наладить отношения с любимой супругой Ольгой Рапунцель, как в его семействе разгорелся новый конфликт. В этот раз Дмитрий окончательно разругался с родительницей возлюбленной – Татьяной Владимировной Григорьевской.
Оказывается, что телебабушка предложила своей старшей наследнице и зятю развестись, чтобы бесповоротно поставить точку в спорах, возникающих в их семье раз за разом. Как бы то ни было, но мало кто из телезрителей и участников «Дома-2» ожидал, что эта ситуация доведет Дмитренко до нервного срыва.
Считанные часы назад в социальных сетях появилась видеозапись, которая за несколько минут облетела весь Интернет. На ролике запечатлены кадры первого этапа конкурса «Свадьба на миллион», где влюбленных испытывают на детекторе лжи.
На видео полиграф проходит Дмитренко и Рапунцель. Судя по всему, что-то пошло не так или Дмитрию не понравились результаты детектора лжи, ведь мужчина со слезами убежал в подсобку.
Вслед за участником помчалась Ольга Бузова, которая попыталась успокоить мужчину, однако у ведущей этого так и не получилось сделать.
К слову, Дмитрий убежден, что Ольга очень многое рассказывает своей матери, после чего Татьяна Владимировна то и дело вмешивается в их отношения.
Не успел Дмитренко наладить отношения с любимой супругой Ольгой Рапунцель, как в его семействе разгорелся новый конфликт. В этот раз Дмитрий окончательно разругался с родительницей возлюбленной – Татьяной Владимировной Григорьевской.
Оказывается, что телебабушка предложила своей старшей наследнице и зятю развестись, чтобы бесповоротно поставить точку в спорах, возникающих в их семье раз за разом. Как бы то ни было, но мало кто из телезрителей и участников «Дома-2» ожидал, что эта ситуация доведет Дмитренко до нервного срыва.
Считанные часы назад в социальных сетях появилась видеозапись, которая за несколько минут облетела весь Интернет. На ролике запечатлены кадры первого этапа конкурса «Свадьба на миллион», где влюбленных испытывают на детекторе лжи.
На видео полиграф проходит Дмитренко и Рапунцель. Судя по всему, что-то пошло не так или Дмитрию не понравились результаты детектора лжи, ведь мужчина со слезами убежал в подсобку.
Вслед за участником помчалась Ольга Бузова, которая попыталась успокоить мужчину, однако у ведущей этого так и не получилось сделать.
«Может, сейчас лучше будет как-то поспокойней поговорить..», - посоветовала Бузова Дмитренко.
К слову, Дмитрий убежден, что Ольга очень многое рассказывает своей матери, после чего Татьяна Владимировна то и дело вмешивается в их отношения.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:46