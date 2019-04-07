Ученые доказали, что отказ от сахара на месяц улучшает общее состояние здоровья
Ученые из Университетского колледжа Лондона доказали, что отказ от сахара всего на месяц улучшает общее состояние организма человека. Также они провели социологический анализ в социальных сетях.
Ранее проведенные исследования уже подтвердили, что отказ от сахара улучшает метаболизм и понижает уровень стресса, который вызван повышенным количеством глюкозы в крови. Кроме этого «сладкая смерть» имеет негативное воздействие на внутренние органы, в том числе на печень и поджелудочную железу. Экспертами также было проведено изучение публикаций в социальных сетях, в которых люди заменили сахар иными продуктами питания. Результат оказался весьма интересным.
Проанализировав 23 тысячи комментариев, ученые пришли к выводу, что воздержание от сладкого «наркотика» значительно улучшило не только физическое состояние людей, но и психологическое: крепкий сон, уменьшилась раздражительность, улучшилось общее самочувствие, повысилась уверенность в себе. Также абсолютное большинство утверждало, что им удалось сбросить лишний вес и прекратились ночные потовыделения. Описать все позитивные последствия отказа от сахара в короткой статье сложно. Следует помнить основное, что результат проведенных исследований полностью подтверждает глобальное улучшение состояния здоровья человека в случае отказа от вредного вещества.
Ранее проведенные исследования уже подтвердили, что отказ от сахара улучшает метаболизм и понижает уровень стресса, который вызван повышенным количеством глюкозы в крови. Кроме этого «сладкая смерть» имеет негативное воздействие на внутренние органы, в том числе на печень и поджелудочную железу. Экспертами также было проведено изучение публикаций в социальных сетях, в которых люди заменили сахар иными продуктами питания. Результат оказался весьма интересным.
Проанализировав 23 тысячи комментариев, ученые пришли к выводу, что воздержание от сладкого «наркотика» значительно улучшило не только физическое состояние людей, но и психологическое: крепкий сон, уменьшилась раздражительность, улучшилось общее самочувствие, повысилась уверенность в себе. Также абсолютное большинство утверждало, что им удалось сбросить лишний вес и прекратились ночные потовыделения. Описать все позитивные последствия отказа от сахара в короткой статье сложно. Следует помнить основное, что результат проведенных исследований полностью подтверждает глобальное улучшение состояния здоровья человека в случае отказа от вредного вещества.
Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 15:39