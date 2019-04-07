Ученые доказали, что отказ от сахара на месяц улучшает общее состояние здоровья





Ранее проведенные исследования уже подтвердили, что отказ от сахара улучшает метаболизм и понижает уровень стресса, который вызван повышенным количеством глюкозы в крови. Кроме этого «сладкая смерть» имеет негативное воздействие на внутренние органы, в том числе на печень и поджелудочную железу. Экспертами также было проведено изучение публикаций в социальных сетях, в которых люди заменили сахар иными продуктами питания. Результат оказался весьма интересным.Проанализировав 23 тысячи комментариев, ученые пришли к выводу, что воздержание от сладкого «наркотика» значительно улучшило не только физическое состояние людей, но и психологическое: крепкий сон, уменьшилась раздражительность, улучшилось общее самочувствие, повысилась уверенность в себе. Также абсолютное большинство утверждало, что им удалось сбросить лишний вес и прекратились ночные потовыделения. Описать все позитивные последствия отказа от сахара в короткой статье сложно. Следует помнить основное, что результат проведенных исследований полностью подтверждает глобальное улучшение состояния здоровья человека в случае отказа от вредного вещества.