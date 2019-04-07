Настасья Самбурская страдает из-за расставания с бойфрендом
Настасья Самбурская не выставляет личную жизнь на всеобщее обозрение, поэтому многим кажется, что она всегда одинока. Откровением стал для поклонников новый пост в Instagram-аккаунте звезды, где она рассказала о страданиях из-за расставания с бойфрендом.
Самбурская отметила, что сама ушла от мужчины, испытывавшего к ней искренние чувства. Актриса не понимает, кому сделала хуже своим поступком, ведь после разрыва отношений страдает от угрызений совести. «Проще, если бы меня бросили», - отметила знаменитость, добавив, что ей срочно необходим отпуск. Звезда не стала раскрывать личность экс-бойфренда, но ее признания и без того удивили фолловеров, даже не догадывавшихся о существовании у нее возлюбленного.
Самбурская крайне редко делится с поклонниками подробностями, касающимися личной жизни, и неохотно рассказывает о своих романах. Актриса примерно в 2016 году начала встречаться с певцом Александром Ивановым, но спустя пару месяцев они расстались. Короткими оказались отношения знаменитости с коллегой Кириллом Дыцевичем, хотя она намекала на свадьбу.
Самбурская отметила, что сама ушла от мужчины, испытывавшего к ней искренние чувства. Актриса не понимает, кому сделала хуже своим поступком, ведь после разрыва отношений страдает от угрызений совести. «Проще, если бы меня бросили», - отметила знаменитость, добавив, что ей срочно необходим отпуск. Звезда не стала раскрывать личность экс-бойфренда, но ее признания и без того удивили фолловеров, даже не догадывавшихся о существовании у нее возлюбленного.
Самбурская крайне редко делится с поклонниками подробностями, касающимися личной жизни, и неохотно рассказывает о своих романах. Актриса примерно в 2016 году начала встречаться с певцом Александром Ивановым, но спустя пару месяцев они расстались. Короткими оказались отношения знаменитости с коллегой Кириллом Дыцевичем, хотя она намекала на свадьбу.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 15:30