Настасья Самбурская страдает из-за расставания с бойфрендом





Самбурская отметила, что сама ушла от мужчины, испытывавшего к ней искренние чувства. Актриса не понимает, кому сделала хуже своим поступком, ведь после разрыва отношений страдает от угрызений совести. «Проще, если бы меня бросили», - отметила знаменитость, добавив, что ей срочно необходим отпуск. Звезда не стала раскрывать личность экс-бойфренда, но ее признания и без того удивили фолловеров, даже не догадывавшихся о существовании у нее возлюбленного.Самбурская крайне редко делится с поклонниками подробностями, касающимися личной жизни, и неохотно рассказывает о своих романах. Актриса примерно в 2016 году начала встречаться с певцом Александром Ивановым, но спустя пару месяцев они расстались. Короткими оказались отношения знаменитости с коллегой Кириллом Дыцевичем, хотя она намекала на свадьбу.