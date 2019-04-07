Чрезмерная тяга к соленым продуктам может сигнализировать о стрессе и инфекции в организме





Во время эксперимента с участием грызунов ученые нашли в их мозге скопление нейронов, отвечающих за поглощение данного элемента. После того, как они стали включать и выключать свет в разное время, особи лизали кусочки соли, даже когда не испытывали потребности в данном продукте. Дефицит натрия в организме вызывает сильную усталость и стресс, но употребление несоленых орешков, злаков, фруктов и овощей, поможет решить данную проблему.Кроме того, инфекция мочеполовых путей вызывает желание включить с рацион соленые продукты. Специалисты не рекомендуют в таком случае откладывать визит к медикам, а также иметь в рационе козье молоко, рыбу и морскую соль. Избыток натрия в организме является виновником болезней сердца и сосудов, а также увеличивает риск инсульта и инфаркта.