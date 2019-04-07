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Екатерина Гусева сыграла главную роль в комедии «Домовой»

Актриса Екатерина Гусева сыграла одну из главных ролей в комедии «Домовой». Обычно артистка предпочитает образ романтической героини.

Екатерина Гусева сыграла главную роль в комедии «Домовой»

Недавно в столице России состоялась премьера комедии под названием «Домовой». Екатерина Гусева выбрала для мероприятия легкое платье голубого цвета. Она стала в этом кинофильме героиней, которую преследовал этот мистический персонаж. Как сообщила сама знаменитость, ей очень понравилось выступать в комедийном жанре. Она посмотрела на себя с другой стороны и даже смогла включить самоиронию. На съемочной площадке Екатерина Гусева воспринимала все серьезно и призналась, что в кадре она не строила гримас.

Екатерина Гусева сыграла главную роль в комедии «Домовой»

Актриса рассказала, что комедия оказалась для нее весьма сложным и непривычным жанром. Обычно знаменитость предпочитает образ романтической героини. Поклонники привыкли видеть ее в мелодрамах, боевиках и драматических театральных постановках. Теперь фанаты с нетерпением ждут выхода кинофильма «Домовой», чтобы оценить комедийный талант своей любимицы.



 
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Культура
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:16

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