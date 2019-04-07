Екатерина Гусева сыграла главную роль в комедии «Домовой»

Недавно в столице России состоялась премьера комедии под названием «Домовой». Екатерина Гусева выбрала для мероприятия легкое платье голубого цвета. Она стала в этом кинофильме героиней, которую преследовал этот мистический персонаж. Как сообщила сама знаменитость, ей очень понравилось выступать в комедийном жанре. Она посмотрела на себя с другой стороны и даже смогла включить самоиронию. На съемочной площадке Екатерина Гусева воспринимала все серьезно и призналась, что в кадре она не строила гримас.Актриса рассказала, что комедия оказалась для нее весьма сложным и непривычным жанром. Обычно знаменитость предпочитает образ романтической героини. Поклонники привыкли видеть ее в мелодрамах, боевиках и драматических театральных постановках. Теперь фанаты с нетерпением ждут выхода кинофильма «Домовой», чтобы оценить комедийный талант своей любимицы.