Милену Безбородову «травят» за брекеты

«Кошмар! Просто изуродовала себя вот и все! Тебе бы, Милена, не брекеты ставить, а книги умные не мешало бы почитать!», «А Безус молодец! Окончательно опозорил свою кралю!», - пишут в Сети.

Многие поклонники реалити-шоу «Дом-2» знают, что сейчас Милена начала активно работать не только над своим характером, но и над своим внешним видом. Первое, за что решила взяться Безбородова, это ее улыбка, которая, как оказалось, никогда не нравилась девушке.19-летняя избранница Безуса хочет иметь голливудскую улыбку, поэтому намерена поставить себе виниры. Однако специалисты для начала посоветовали Милене походить некоторое время с брекетами, чтобы выровнять зубы. Впрочем, и здесь Безбородова столкнулась с новыми проблемами.Дело в том, что интернет-пользователи вместо того, чтобы спрашивать у блондинки, как она себя чувствует в брекетах или же просить у нее какого-то совета, наоборот травят ее за это.Недоброжелатели буквально накинулись на Безбородову, указывая ей на то, что брекеты «изуродовали» ее. А некоторые злопыхатели пошли дальше и набросились на молодого человека Милены, заявляя, что именно он выставляет девушку в некрасивом свете, сообщает Dom2Life К слову, Безус попытался подержать свою девушку и опубликовал в личном профиле ее фото, под которым написал, что «сходит с ума» от ее «миловидности».