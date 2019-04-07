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Милену Безбородову «травят» за брекеты

На возлюбленную Алексея Безуса – Милену Безбородову «нападают» из-за брекетов.

Милену Безбородову «травят» за брекеты

Многие поклонники реалити-шоу «Дом-2» знают, что сейчас Милена начала активно работать не только над своим характером, но и над своим внешним видом. Первое, за что решила взяться Безбородова, это ее улыбка, которая, как оказалось, никогда не нравилась девушке.

19-летняя избранница Безуса хочет иметь голливудскую улыбку, поэтому намерена поставить себе виниры. Однако специалисты для начала посоветовали Милене походить некоторое время с брекетами, чтобы выровнять зубы. Впрочем, и здесь Безбородова столкнулась с новыми проблемами.

Дело в том, что интернет-пользователи вместо того, чтобы спрашивать у блондинки, как она себя чувствует в брекетах или же просить у нее какого-то совета, наоборот травят ее за это.

Милену Безбородову «травят» за брекеты

Недоброжелатели буквально накинулись на Безбородову, указывая ей на то, что брекеты «изуродовали» ее. А некоторые злопыхатели пошли дальше и набросились на молодого человека Милены, заявляя, что именно он выставляет девушку в некрасивом свете, сообщает Dom2Life.

«Кошмар! Просто изуродовала себя вот и все! Тебе бы, Милена, не брекеты ставить, а книги умные не мешало бы почитать!», «А Безус молодец! Окончательно опозорил свою кралю!», - пишут в Сети.

К слову, Безус попытался подержать свою девушку и опубликовал в личном профиле ее фото, под которым написал, что «сходит с ума» от ее «миловидности».



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:28

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