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Ветеринары рассказали о «расплате» породистых собак и кошек за свою уникальность

Породистым собакам и кошкам, утверждают ветеринары из Германии, приходится «расплачиваться» за свою уникальность. Чистокровные животные испытывают страдания из-за некоторых своих особенностей.
Ветеринары рассказали о «расплате» породистых собак и кошек за свою уникальность

Суженные дыхательные пути у мопсов, пекинесов, бульдогов и других собак с коротким носом, заставляют их страдать от храпов и сипов. Такие животные не могут полноценно дышать, поэтому быстро истощаются, у них наблюдаются проблемы со зрением, зубами. У небольших собак из-за маленького мозга случается неврологический дефицит. Немецкие овчарки с пониженной спиной сталкиваются с дисплазией тазобедренного сустава.

Проблемы с дыханием возникают и у некоторых кошек. Представители шотландской вислоухой породы, привлекают внимание необычной формой ушных раковин. Немногие знают, что такая структура – результат генетического дефекта, вызывающего дегенерацию хрящей и костей в конечностях.

Владельцы породистых животных любят, когда подопечные веселят их, подпрыгивая со слегка поднятой головой. Такое «баловство», отмечают немецкие ветеринары, нарушает у домашнего питомца кровообращение. Часто хозяева собак или котов, испытав стресс из-за смерти любимца из-за характерных для него проблем, изъявляют желание приобрести представителя той же породы.



 
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Общество
Добавил: Ева Вит Сегодня, 15:00

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