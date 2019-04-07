Депрессией страдают чаще всего люди с сердечной недостаточностью – Ученые
Ученые после проведенных исследований выяснили, что люди с сердечной недостаточностью чаще страдают депрессией. Нарушение работы органа оказывает влияние на разные области мозга.
В ходе эксперимента ученые сравнивали здоровых мышей с их родственниками, у которых в циркадном периоде зафиксированы мутации. Специалисты выяснили, что они влияют на строение нейронов в областях мозга, которые отвечают за познание информации и настроение.
Результаты исследований показывают, что циркадный механизм оказывает влияние на нервные эффекты сердечной недостаточности.
На сегодня не существует лекарств, способных вылечить все болезни сердца. Теперь понимание работы механизма в мозге может способствовать новым вариантам улучшения качества жизни больных.
В ходе эксперимента ученые сравнивали здоровых мышей с их родственниками, у которых в циркадном периоде зафиксированы мутации. Специалисты выяснили, что они влияют на строение нейронов в областях мозга, которые отвечают за познание информации и настроение.
Результаты исследований показывают, что циркадный механизм оказывает влияние на нервные эффекты сердечной недостаточности.
На сегодня не существует лекарств, способных вылечить все болезни сердца. Теперь понимание работы механизма в мозге может способствовать новым вариантам улучшения качества жизни больных.
Наука
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 15:07