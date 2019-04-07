АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученый Мак Тонни назвал инопланетян живущими глубоко под землей криптоземлянами
EUR 73.44 USD 65.41
Курс валют на 06.04.2019

Депрессией страдают чаще всего люди с сердечной недостаточностью – Ученые

Ученые после проведенных исследований выяснили, что люди с сердечной недостаточностью чаще страдают депрессией. Нарушение работы органа оказывает влияние на разные области мозга.
Депрессией страдают чаще всего люди с сердечной недостаточностью – Ученые

В ходе эксперимента ученые сравнивали здоровых мышей с их родственниками, у которых в циркадном периоде зафиксированы мутации. Специалисты выяснили, что они влияют на строение нейронов в областях мозга, которые отвечают за познание информации и настроение.
Результаты исследований показывают, что циркадный механизм оказывает влияние на нервные эффекты сердечной недостаточности.
На сегодня не существует лекарств, способных вылечить все болезни сердца. Теперь понимание работы механизма в мозге может способствовать новым вариантам улучшения качества жизни больных.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 15:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Перец чили может замедлить развитие
Тюнинг-ателье АВТ представило новый
Инесса Шевчук угрожает Виктории Романец
Джеки Чан к 65-летию сохранил отличную
Названы 3 способа не заедать стресс
Максим Галкин признался, что Алла
В Израиле ученые подтвердили реакцию
Ученые доказали, что отказ от сахара на
Настасья Самбурская страдает из-за
Чрезмерная тяга к соленым продуктам
Екатерина Гусева сыграла главную роль в
«Простите, до сих пор отхожу»:
Депрессией страдают чаще всего люди с
Ветеринары рассказали о «расплате»
Анастасия Волочкова после Ксении Собчак
Психологи: Одна привычка поможет спасти
Ольге Бузовой пришлось успокаивать в
Специалисты воссоздали раритетный
Светлана Ходченкова сообщила об
Милену Безбородову «травят» за брекеты
Жители Самары заметили в небе
Медики рассказали о пользе и вреде
Стилист Domjur прокомментировала
Младший сын Эвелины Бледанс поздравил
Жанна Бадоева назвала себя
У звезды «Дом-2» Ирины Александровны
Ученые составили список самых опасных
В Epic Games Store найдена уязвимость
Детали автомобиля, которые требуют
«Ах, какие ноги!»: Светлана Бондарчук в
Просмотреть все новости