Психологи: Одна привычка поможет спасти семью





Группа специалистов проанализировала отношения супружеских пар и заявила, что всего одна привычка способна спасти семью. Ученые утверждают, что причин разрыва отношений очень много, но практически всегда один человек не хочет этого, так как боится перемен в жизни.Зачастую люди пытаются сохранить то, к чему привыкли. Известно, что чем больше длятся отношения, тем труднее их закончить. Это происходит потому, что было вложено много усилий и времени на построение союза.Психологии дают рекомендацию задуматься и разобраться в себе, ради чего стоит беречь отношения, которые уже изжили свое, и нужно ли вообще. Бывает, можно действительно отпустить возлюбленного, ведь для счастливой семьи нужна взаимность.