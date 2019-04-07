АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученый Мак Тонни назвал инопланетян живущими глубоко под землей криптоземлянами
EUR 73.44 USD 65.41
Курс валют на 06.04.2019

Психологи: Одна привычка поможет спасти семью

Психологи назвали привычку, которая поможет спасти семью. Статью соответствующего содержания опубликовало тематическое издание ToDay News Ufa.
Психологи: Одна привычка поможет спасти семью

Группа специалистов проанализировала отношения супружеских пар и заявила, что всего одна привычка способна спасти семью. Ученые утверждают, что причин разрыва отношений очень много, но практически всегда один человек не хочет этого, так как боится перемен в жизни.

Зачастую люди пытаются сохранить то, к чему привыкли. Известно, что чем больше длятся отношения, тем труднее их закончить. Это происходит потому, что было вложено много усилий и времени на построение союза.

Психологии дают рекомендацию задуматься и разобраться в себе, ради чего стоит беречь отношения, которые уже изжили свое, и нужно ли вообще. Бывает, можно действительно отпустить возлюбленного, ведь для счастливой семьи нужна взаимность.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 14:52

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Психологи: Одна привычка поможет спасти
Ольге Бузовой пришлось успокаивать в
Специалисты воссоздали раритетный
Светлана Ходченкова сообщила об
Милену Безбородову «травят» за брекеты
Жители Самары заметили в небе
Медики рассказали о пользе и вреде
Стилист Domjur прокомментировала
Младший сын Эвелины Бледанс поздравил
Жанна Бадоева назвала себя
У звезды «Дом-2» Ирины Александровны
Ученые составили список самых опасных
В Epic Games Store найдена уязвимость
Детали автомобиля, которые требуют
«Ах, какие ноги!»: Светлана Бондарчук в
Станислав Садальский вмешался в скандал
Сергей Челобанов расстался с Аллой
Пользователей Сети рассмешили критерии
Экс-участница «Дом-2» Настя Балинская
Юлия Савичева любит туфли на шпильке и
Таролог Сюзанна Андреевна раскрыла
Внедорожники ГАЗ, которые не поступили
Google готовит большое обновление для
Звезда «Дом-2» Женя Феофилактова
«Ты всегда рядом»: Супруга Михаила
Масло кедра поможет вылечить насморк -
Названы лучшие продукты, снижающие
Видео с зовущим маму сыном Жанны Фриске
Сиамские близнецы из Индии не жалеют об
Специалисты назвали 3 лучших способа
Просмотреть все новости